38-latka zmarła z powodu COVID-19. Była w szóstym miesiącu ciąży

Do Uniwersyteckiego Szpitala imienia Heliodora Święcickiego w Poznaniu trafiła 38-latka w bardzo ciężkim stanie. Był on tak poważny, że konieczne było podłączenie o ECMO, czyli pozaustrojowego utlenowania krwi. Po przeprowadzeniu testu okazało się, że kobieta zachorowała na COVID-19. Wcześniej nie skorzystała z możliwości zaszczepienia się.

Sytuację komplikował fakt, że pacjentka była w szóstym miesiącu ciąży. Lekarze chcąc ratować dziecko zdecydowali się na przeprowadzenie cesarskiego cięcia. Noworodek trafił na oddział neonatologiczny. - U chłopca doszło do pogorszenia stanu zdrowia, ale wydaje się, że najgorsze mamy za sobą - przekazał prof. Jan Mazela. - W 12. dobie życia nastąpiło pogorszenie stanu klinicznego, głównie z powodu niewydolności oddechowej i to jest niestety coś, co obserwujemy w czasie tej fali pandemii, co nas bardzo niepokoi - dodawał.

Życia matki nie udało się uratować. Szpital przekazał, że przyczyną śmierci kobiety była niewydolność wielonarządowa spowodowana zakażeniem koronawirusem.

Koronawirus Polska. Rekordowe liczby zgonów

Od wielu dni Ministerstwo Zdrowia codziennie przekazuje w raportach niepokojące dane o zgonach związanych z COVID-19. Ich liczba utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. 29 grudnia zmarły łącznie 794 osoby. Tym samym pobity został niechlubny rekord IV fali pandemii. Spośród wszystkich zaraportowanych zgonów aż 73,5 proc. dotyczy osób niezaszczepionych. Wśród osób w pełni zaszczepionych, które nie poradziły sobie z chorobą, 77 proc. to dotknięci wielochorobowością.

Czytaj też:

„Bardzo przytłaczające”. Niedzielski ujawnia najnowsze dane o pandemii