Sanepid „żartobliwie” odpowiada Zakładowi Pogrzebowemu A.S. Bytom. „Wy jesteście normalni?”

Popularny satyryczny profil Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom zamieścił na Twitterze wpis, który można odczytać jako ironiczny komentarz do organizacji sylwestrowych imprez w trakcie epidemii koronawirusa.

Sanepid: Mamy zaproszenie na imprezę

„Zróbmy więc prywatkę, jakiej nie przeżył nikt. Niech Sanepid wali, wali do drzwi” – napisał Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom, parafrazując tekst piosenki „Party” Oddziału Zamkniętego. Do wpisu dodano emotikonę w sylwestrowej czapeczce dmuchającej w kolorową trąbkę piszczałkę.

Na wpis szybko odpowiedział Główny Inspektorat Sanitarny. „Halo Polska Policja! Mamy zaproszenie na imprezę” – odpisał sanepid z oficjalnego konta na Twitterze, dodając tę sama sylwestrową emotikonę i oznaczając oficjalne konto polskiej Policji. Warto podkreślić, że Zakład Pogrzebowy A.S. Bytom nie oznaczał wcześniej sanepidu w swoim wpisie. Policja nie odpowiedziała na zaczepkę sanepidu.

twitter

Internauci oburzeni. „Wy jesteście normalni?”

Na wpis szybko zareagowali oburzeni internauci. Żartobliwy ton Sanepidu wyraźnie zdenerwował i tych internautów, którzy sprzeciwiają się obostrzeniom i tych, którzy uważają, że Polska nie radzi sobie z pandemią i takie wpisy w sytuacji, w której codziennie odnotowywanych jest kilkaset zgonów z powodu koronawirusa, są po prostu nie na miejscu.

„Myślałem ze to fejk konto ? Ale nie.”.. – pisze jeden z internautów. „To ma być zabawne?” – pyta inny komentujący. „Wy jesteście normalni?” – dodał kolejny.

Wielu internautów wskazuje także na organizowanego przez TVP „Sylwestra Marzeń” w Zakopanem, sugerując, że taka impreza nie powinna być organizowana w pandemii. „A tu wpadniecie?” – pyta Sanepidu jeden z komentujących wskazując właśnie na imprezę organizowana przez TVP.

Obostrzenia w Sylwestra częściowo złagodzone

Od 15 grudnia zamknięte pozostają m.in. kluby nocne, dyskoteki oraz inne miejsca do tańczenia. Jednak wyjątkiem jest 31 grudnia oraz 1 stycznia - w tych dniach na imprezach w lokalach zamkniętych będzie się mogło bawić nie więcej niż 100 osób. Do tego limitu nie włączają się osoby zaszczepione.

Jeśli chodzi o imprezy na świeżym powietrzu organizowane przez TVP i Polsat, to liczba niezaszczepionych osób na obu jest mocno ograniczona. Większość uczestników ma posiadać ważny certyfikat szczepień lub negatywny test.

Czytaj też:

Jedno zdanie i złowieszcza ilustracja. Leszek Miller wymownie o „Sylwestrze Marzeń” TVP