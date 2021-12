Kiedy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej? Rzecznik rządu zabrał głos

Zgodnie z planem uczniowie mają wrócić do szkół 10 stycznia. Pytanie jednak, czy w związku z wciąż wysoką liczbą zakażeń i zgonów tak się stanie. Rzecznik rządu Piotr Müller nie odpowiedział na to pytanie wprost. – Liczę na to, i mam taką ogromną nadzieję, że nie będzie potrzeby przedłużać tego czas – stwierdził.