Omikron wykryty w kolejnym województwie. „Pacjent nie ma ciężkich objawów zakażenia”

We wtorek, 28 grudnia, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że w Polsce potwierdzono łącznie 25 przypadków zakażenia wariantem Omikron. Jak stwierdził, „może się wydawać, że to jest nie dużo”, ale „jeżeli bierzemy pod uwagę zakaźność tego wirusa, będzie to kolejny problem, jeśli chodzi o wzrost zakażeń w naszym kraju”. W piątek, 31 grudnia, zakażenie wariantem Omikron potwierdzono w kolejnym województwie.

Jak podasje portal lublin112.pl, Agnieszka Strzępka, rzeczniczka prasowa Wojewody Lubelskiego, poinformowała, że w Lublinie potwierdzono pierwszy w województwie przypadek wariantu Omikron wirusa SARS-CoV-2. – Osoba zakażona mieszka i studiuje w Lublinie, pochodzi spoza naszego kraju. Jej stan jest dobry, jest izolowana w miejscu zamieszkania, nie ma ciężkich objawów zakażenia - powiedziała Strzępka. Jak dodała, obecnie prowadzone jest intensywne dochodzenie epidemiczne.

Koronawirus w Polsce. Trzecia tragiczna doba

W Polsce od kilkunastu dni odnotowywany jest spadek liczby nowych przypadków, jednak na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się liczba zgonów. Tylko w czwartek 30 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 14 325 nowych przypadkach zakażenia. W tym samym raporcie resort przekazał, że z powodu COVID-19 zmarło 709 osób. Natomiast w sylwestra Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 13 601 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce.

W raporcie z 31 grudnia Ministerstwo Zdrowia poinformowało też o 638 zgonach. 405 pacjentów zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Przyczyną śmierci 233 osób był wyłącznie COVID-19.

Poprawie w zasadzie nie ulega sytuacja w szpitalach. Najnowsze dane mówią o 19 936 zajętych łóżkach covidowych. Dla pacjentów z COVID-19 resort zdrowia ma przygotowane 31 678 miejsc w szpitalach. Wielu pacjentów ma problemy z samodzielnym oddychaniem, dlatego konieczne jest mechaniczne wspomaganie. Przy pomocy respiratorów oddycha obecnie 1 910 pacjentów. Dla chorych na COVID-19 ministerstwo zabezpieczyło 2 850 respiratorów.

