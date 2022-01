Czym dezynfekować ręce? Wiceprezes NRPiP: Preparaty antybakteryjne nie wystarczą

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, wraz z producentami preparatów do dezynfekcji, prowadzi kampanię społeczno-edukacyjną pod hasłem „Dezynfekcja tak, ale nie byle jak”. To efekt, jak wskazała Izba, rażących nieprawidłowości w zapewnianiu dezynfekcji niemal we wszystkich miejscach publicznych w Polsce: szkołach, szpitalach, centrach handlowych, restauracjach.

– Ręce stanowią 2,5 proc. naszego ciała. Jest to narzędzie pracy każdego, pielęgniarek i położnych szczególnie, w związku z tym ta kampania społeczna ma uwrażliwić polskie społeczeństwo na to, czym tak naprawdę dezynfekujemy ręce, jakie są to środki i czy właściwie opisane – podkreśliła wiceprezes organizacji.

Wyjaśniła, że preparat nie powinien się pienić. – To dezynfektant, który nie powinien się pienić i pachnieć bimbrem. Powinien natomiast zawierać od 60 proc. do 75 proc. alkoholu. To bezpieczne stężenie, które działa na wirusy – dodała.

Dodatkowo – jak przekazała Łodzińska – środek powinien być przebadany dermatologicznie i posiadać certyfikat. Najlepiej też mieć zawsze go przy sobie.

Czym dezynfekować ręce? Na co zwrócić uwagę?

– Patrzyłabym na produkty firm, które mają certyfikat i zawierają na opakowaniu informację o tym, że preparat jest przebadany dermatologicznie. To ważne, by środek nie uczulił i nie wysuszył skóry, szczególnie zimą, gdy podatna jest ona na pęknięcia, bo wtedy może stać się rezerwuarem patogenów – powiedziała wiceszefowa samorządu pielęgniarek i położnych.

Zaznaczyła też, że najlepiej stosować preparat biobójczy, nie antybakteryjny, bo działa on także na wirusy i grzyby. – Preparaty antybakteryjne nie działają absolutnie na wirusy – podkreśliła.

Równocześnie wiceprezes NRPiP powiedziała, że do mycia rąk wystarczy woda z mydłem. Wtedy należy je myć 20-30 sekund – wewnętrzną i zewnętrzną stronę dłoni.

Natomiast w przypadku, kiedy nie ma możliwości umycia rąk lub ich dezynfekcji, powinno się unikać dotykania twarzy – ust, oczu, nosa. To miejsca, przez które patogeny najszybciej wnikają.

– Jak ważne jest mycie rąk może świadczyć fakt, że o 50 proc. spadła zachorowalność na choroby zakaźne np. grypę – dodała.

Autorka: Klaudia Torchała