Koronawirus. Polska z kolejnym wzrostem liczby zakażeń. Niepokojący raport MZ z 4 stycznia 2022

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 6 422 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. We wtorek liczba ta jest już znacznie wyższa, a w skali tygodnia wzrost liczby nowych zakażeń sięga już prawie 20 proc.

Koronawirus. Polska notuje kolejny wzrost liczby zakażeń

Z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że minionej doby w Polsce odnotowano 11 670 zakażeń koronawirusem. Dla porównania przed tygodniem, we wtorek 28 grudnia liczba nowych przypadków wynosiła 9 843. W rozmowie z Polsat News Waldemar Kraska podkreślił, że oznacza to wzrost o 18 proc. w skali tygodnia.

Najwięcej przypadków minionej doby odnotowano w województwach mazowieckim (1 690) i małopolskim (1 122). Pozostałe przypadki pochodzą z województw:

dolnośląskiego (1 096),



śląskiego (1 086),



wielkopolskiego (1 034),



łódzkiego (835),



pomorskiego (737),



kujawsko-pomorskiego (687),



podkarpackiego (565),

zachodniopomorskiego (552),



lubelskiego (537),



warmińsko-mazurskiego (536),



świętokrzyskiego (298),



opolskiego (296),



podlaskiego (231),



lubuskiego (219),



149 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Niepokojące są również dane dotyczące liczby zgonów. Minionej doby zmarły 433 osoby zakażone COVID-19. 289 osób zmarło z powodu współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Kolejne 144 zgony to osoby, których przyczyną śmierci był wyłącznie COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Sytuacja w szpitalach daleka od optymalnej

Z danych udostępnionych przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że zajętych jest obecnie 19 636 z 31 009 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Część chorych potrzebuje sztucznej pomocy przy oddychaniu. Do respiratorów podłączonych jest 1 833 pacjentów. Dla osób z COVID-19 resort zdrowia zabezpieczył 2 809 respiratorów.

Optymizmem mogą napawać dane dotyczące liczby osób przebywających na kwarantannie. Obecnie jest ich nieco ponad 175 tys. Przed tygodniem liczba ta nie spadała poniżej 200 tys.

Zdalne nauczanie przedłużone z powodu koronawirusa?

Rosnąca liczba nowych przypadków, a także duża liczba zgonów mogą niepokoić rodziców i uczniów, którzy niebawem zakończą okres zdalnego nauczania. Przypomnijmy, że od poniedziałku 20 grudnia uczniowie uczą się w domach. Zgodnie z planami rządu powrót do szkół powinien nastąpić w poniedziałek 10 stycznia.

Wiele wskazuje na to, że koronawirus nie przeszkodzi w powrocie do szkół. – Zapewne za kilka tygodni i do nas dotrze w znacznej mierze wariant omikron, natomiast 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości – zaznaczył we wtorek w Programie 1 Polskiego Radia wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski.

Wiceszef resortu edukacji podkreślił również, że niezagrożone są ferie zimowe. Ze względu na krótki okres, jaki pozostał do rozpoczęcia zimowej przerwy od nauki, ministerstwo nie bierze pod uwagę zmian w kalendarzu uczniów. Tym samym nie powtórzy się historia z 2021 roku, kiedy to ferie zimowe w całym kraju odbywały się w tym samym terminie.

