Konferencja Adama Niedzielskiego. Minister zdrowia o sytuacji, która budzi „ogromny niepokój”

W najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia poinformowano, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 17,2 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 632 osoby. Dotychczas w kraju odnotowano ok. 4,1 mln przypadków zakażeń, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 98,6 tys.

Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

– Od kilku dni obserwujemy niepokojący trend wzrostu zakażeń. Jak porównujemy wyniki tydzień do tygodnia, to w ciągu ostatnich pięciu, czy nawet sześciu dni widzimy, że mamy systematyczne wzrosty. Ten poziom zakażeń jest większy, zauważalnie większy – powiedział Adam Niedzielski. – Dzisiejszy wynik, te blisko 17,2 tys. zakażeń, to jest o ponad 10 proc. więcej niż tydzień temu. W poprzednich dniach mieliśmy te wyniki wyższe nawet o 20-25 proc. To jest sytuacja, która budzi oczywiście ogromny niepokój – dodał szef resortu zdrowia.

– Systematycznie przygotowujemy się do uderzenia Omikrona. Prognozujemy, że kumulacja, pojawienie się Omikrona w ten sposób, że on zacznie dominować w strukturze, (...) nastąpi gdzieś w okolicach końca stycznia – przekazał minister zdrowia.

Nowe obostrzenia 2022. Rzecznik rządu kontra liczne spekulacje

O to, czy zostaną wprowadzone dodatkowe obostrzenia w kraju, został zapytany rzecznik rządu. – Spodziewam się, że będziemy szli w kierunku utrzymania aktualnych obostrzeń. Natomiast analiza dzisiejszych danych pozwoli nam, aby ostatecznie taką decyzję zatwierdzić – powiedział w środę rano Piotr Müller.

Inny scenariusz przedstawia Onet. Dziennikarze portalu podają, że rząd zamierza zaostrzyć obowiązujące do 31 stycznia ograniczenia. Na ich mocy miałyby zostać zaostrzone limity w galeriach handlowych i sklepach wielkopowierzchniowych. Z ustaleń wspomnianego źródła wynika, że brana jest również pod uwagę możliwość zamknięcia w niedługim czasie największych galerii, z wyłączeniem m.in. aptek i sklepów spożywczych.

Nowe ograniczenia miałyby obowiązywać także w restauracjach, hotelach, barach, kinach, teatrach i obiektach sportowych. Początkowo decyzje miałyby dotyczyć zaostrzania limitów miejsc, ale niewykluczone ma być również ewentualne zamknięcie tych obiektów.

COVID-19: Omikron pomoże uzyskać odporność stadną? Mówi się o nim, jak o „naturalnej szczepionce”