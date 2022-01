Nowe obostrzenia? Adam Niedzielski zabrał głos na konferencji prasowej

W środę 5 stycznia minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej podsumował obecną sytuację epidemiczną w kraju. Czy można się spodziewać w kolejnych dniach lub tygodniach decyzji w sprawie zaostrzenia obowiązujących obostrzeń?

Nowe obostrzenia 2022? Adam Niedzielski zabrał głos

– Tak jak państwu przedstawiłem informację dotycząca interpretacji tej zwiększonej liczby zakażeń w ostatnich dniach, identyfikujemy to jako anomalię poświąteczną, a nie zmianę trendu. Jeżeli mielibyśmy argumenty, które mówią o tym, że jednak jest to zmiana trendu, a ta rzeczywistość bywa dynamiczna, to oczywiście takie decyzje o kolejnych zaostrzeniach będą podejmowane. Natomiast na tę chwilę takich decyzji nie ma – powiedział Adam Niedzielski.

Kilka godzin wcześniej o możliwość wprowadzenia obostrzeń był pytany rzecznik rządu. – Spodziewam się, że będziemy szli w kierunku utrzymania aktualnych obostrzeń. Natomiast analiza dzisiejszych danych pozwoli nam, aby ostatecznie taką decyzję zatwierdzić – powiedział Piotr Müller.

Koronawirus w Polce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

W najnowszym raporcie Ministerstwa Zdrowia poinformowano, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono prawie 17,2 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 632 osoby. Dotychczas w kraju odnotowano ok. 4,1 mln przypadków zakażeń, a bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 98,6 tys.

– Systematycznie przygotowujemy się do uderzenia Omikrona. Prognozujemy, że kumulacja, pojawienie się Omikrona w ten sposób, że on zacznie dominować w strukturze, (...) nastąpi gdzieś w okolicach końca stycznia – przekazał Adam Niedzielski.