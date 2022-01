Niedzielski nie wyklucza kolejnego lockdownu. Możliwe zaostrzenie restrykcji

W związku z nadal utrzymującą się wysoką liczbą zgonów związanych z COVID-19 oraz możliwą piątą falą pandemii koronawirusa spowodowaną wariantem Omikron, coraz częściej pojawiają się pytania, czy rząd zdecyduje się na zaostrzenie obecnie obowiązujących obostrzeń.

Nowe obostrzenia. Niedzielski o lockdownie

– Nikt nie może obiecać na 100 proc. że Polacy znowu nie będą zamknięci, choć jestem przekonany, że w rządzie nie ma nikogo, kto chciałby tak zrobić – podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską Adam Niedzielski. – Mogę za to obiecać, że opcja zamykania życia społecznego, czyli drastyczne ograniczenie mobilności, jest ostatnią propozycją na stole. To naprawdę ostateczność. Od zmiany reżimu sanitarnego – która nas czeka – do lockdownu jest naprawdę daleko – tłumaczył minister zdrowia.

Adam Niedzielski przyznał, że stoimy obecnie przed ogromnym wyzwaniem, bo nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się błyskawicznie. – Jest wciąż dla nas niewiadomą i nie możemy zakładać z góry, że będzie łagodniejszy i nie obciąży systemu ochrony zdrowia. Dlatego musimy się na niego przygotować – zaznaczył polityk dodając, że nie wyklucza, że w najbliższych dniach będą ogłoszone zmiany w obostrzeniach.

–Jest ważne, by państwo, gospodarka, całe społeczeństwo funkcjonowały normalnie. Czwarta fala epidemii pokazała, że jest to możliwe. Do tego jednak potrzebne jest zaszczepione społeczeństwo. Im mniej osób się zaszczepi, tym większe ryzyko, że utkniemy w epidemii na dłużej - podkreślał.

Koronawirus. Rząd zaostrzy obostrzenia?

W wielu europejskich krajach już zdecydowano o zaostrzeniu restrykcji, ponieważ z powodu wariantu Omikron notowane są rekordowe liczby nowych zachorowań na COVID-19. We Francji tylko w ciągu doby potwierdzono ponad 300 tys. nowych zakażeń koronawirusem, we Włoszech i Wielkiej Brytanii ponad 100 tys.

– Po co mielibyśmy już wprowadzać kolejne obostrzenia, jeżeli wariant Omikron nie był tydzień lub dwa tygodnie temu dominujący w naszym kraju i nie wiedzieliśmy, jak będzie się rozwijał w innych krajach? Podjęliśmy kroki, by obniżać czwartą falę zakażeń już w grudniu. Nie udawajmy, że tych decyzji nie było – mówił szef resortu zdrowia.

Koronawirus. Minister zdrowia o piątej fali

Adam Niedzielski podkreślił, że piąta fala pandemii będzie bardzo trudna, ponieważ wejdziemy w nią niemal płynnie od razu z czwartej. – Już dziś mamy ponad 19 tys. zajętych łóżek przez pacjentów covidowych. Wejście z takiego pułapu w kolejną – o wiele mocniejszą falę – może być fatalne w skutkach. System jest przygotowany na trochę ponad 30 tys. osób. Oczywiście jesteśmy w stanie szukać kolejnych kilku czy nawet kilkunastu tysięcy miejsc, ale to będzie absolutne maksimum możliwości. I to nie tylko infrastruktury szpitalnej, ale lekarzy i pracowników medycznych – wyjaśnił minister zdrowia.

