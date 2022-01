Adam Niedzielski pokazał skomplikowany wykres. Mówi o „przejściowym zwiększeniu zakażeń”

Czwartkowy raport Ministerstwa Zdrowia o koronawirusie w Polsce wskazał, że liczba nowych zachorowań na COVID-19 wzrosła w stosunku do ubiegłego tygodnia. Na bardzo wysokim poziomie utrzymuje się nadal liczba zgonów.

Niedzielski: Mamy do czynienia z przejściowym zwiększeniem zakażeń

Do dzisiejszego raportu odniósł się minister zdrowia Adam Niedzielski, pokazując na Twitterze wykres zakażeń.

„Ostatnie wzrosty zakażeń mają miejsce przy malejącej wynikowości testów, która w tej chwili jest na poziomie zbliżonym do 15%. Wskazuje to, że mamy do czynienia z przejściowym zwiększeniem zakażeń, a nie zmianą dotychczasowego trendu” – ocenił minister zdrowia.

twitter

Koronawirus w Polsce. Czwartkowy raport Ministerstwa Zdrowia

16 756 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem odnotowano ostatniej doby (5-6 stycznia)” - przekazało Ministerstwo Zdrowia. Dla porównania w czwartek 30 grudnia resort informował o 14 325 nowych zachorowaniach na COVID-19 a tydzień wcześniej o 17 156 zakażeniach.

Z powodu COVID-19 w ciągu ostatniej doby zmarło łącznie 646 osób. Spośród nich 459 miało choroby współistniejące. Od początku pandemii w Polsce z powodu COVID-19 zmarło 99 311 osób.

Nadal trudna jest także sytuacja w szpitalach. Na oddziałach covidowych przebywa 18 748 osób, z czego 1836 pod respiratorami. Kwarantanną objętych jest 186 569 Polaków.

Czytaj też:

Niedzielski nie wyklucza kolejnego lockdownu. Możliwe zaostrzenie restrykcji