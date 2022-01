Koronawirus w Polsce. Znów więcej zakażeń. Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane

Czwarta fala opada pandemii w Polsce opada, ale na horyzoncie jest już widmo piątej fali zakażeń, którą może wywołać nowy wariant koronawirusa – Omikron. W sobotę 8 stycznia Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 10 900 nowych zakażeniach Sars-CoV-2 w Polsce, w piątek (7 stycznia) odnotowano 11 902 zakażeń, a w czwartek (6 stycznia) – 16 756 nowych infekcji. Spadki w ostatnich dwóch dniach mogą być jednak efektem długiego weekendu i opóźnień w raportowaniu.

Koronawirus w Polsce. Raport z 9 stycznia

Niedzielny raport Ministerstwa Zdrowia przyniósł informacje o 11 106 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarło 22 pacjentów, z czego 15 miało choroby współistniejące. Łączna liczba zakażeń od początku pandemii w Polsce wzrosła do 4 213 197, a zgonów do 99 742.

Najwięcej zakażeń wykryto w województwach: mazowieckim (1820), małopolskim (1469) i śląskim (1262). Pozostałe przypadki zakażeń pochodzą z województw:

dolnośląskiego (927),

wielkopolskiego (912),

pomorskiego (887),

łódzkiego (590),

zachodniopomorskiego (526),

podkarpackiego (508),

lubelskiego (468),

kujawsko-pomorskiego (390),

świętokrzyskiego (279),

lubuskiego (252),

opolskiego (249),

warmińsko-mazurskiego (246),

podlaskiego (212).

109 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zwalniają się łóżka covidowe

Resort zdrowia przekazał też dane o sytuacji w szpitalach. Obecnie zajętych jest 18 063 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Pod respiratorami przebywa 1825 chorych. W porównaniu do poprzedniej doby liczba hospitalizacji spadła o 223, a liczba zajętych respiratorów nie zmieniła się. Kwarantanną objętych 151 583 jest osób.

Obawy przed Omikronem. Nowe obostrzenia?

W związku z nadal utrzymującą się wysoką liczbą zgonów związanych z COVID-19 oraz obawami przed piątą falą pandemii koronawirusa, coraz częściej padają pytania o możliwe zaostrzenie obostrzeń. – Nikt nie może obiecać na 100 proc. że Polacy znowu nie będą zamknięci, choć jestem przekonany, że w rządzie nie ma nikogo, kto chciałby tak zrobić – podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską Niedzielski. – Mogę za to obiecać, że opcja zamykania życia społecznego, czyli drastyczne ograniczenie mobilności, jest ostatnią propozycją na stole. To naprawdę ostateczność. Od zmiany reżimu sanitarnego – która nas czeka – do lockdownu jest naprawdę daleko – tłumaczył minister zdrowia.

Czytaj też:

Omikron w wodach ściekowych. Nigdy wcześniej nie notowano takiego stężenia