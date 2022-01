Andrzej Duda zakażony koronawirusem. Nowe informacje o stanie zdrowia prezydenta

– Prezydent Andrzej Duda łagodnie przechodzi zakażenie koronawirusem – poinformował na antenie Polskiego Radia 24 szef prezydenckiego gabinetu Paweł Szrot. Jak dodał, Andrzej Duda czuje się dobrze i nie ma żadnych objawów infekcji. Prezydent przebywa jednak w obowiązkowej izolacji. Z słów Pawła Szrota wynika, że choć prezydent nie może wychodzić na zewnątrz, nie odstępuje od obowiązków, które może wykonywać zdalnie. – Pan prezydent wypełnia niektóre obowiązki, pracując choćby na dokumentach, czy przeprowadzając rozmowy telefoniczne – powiedział Paweł Szrot.

Przypomnijmy, że o zakażeniu prezydenta koronawirusem poinformowano 5 stycznia. „Szanowni Państwo, w związku z przypadkami zachorowań w Kancelarii Prezydenta i w jego otoczeniu Prezydent Andrzej Duda przeprowadził test na obecność COVID-19, który dał pozytywny wynik. Prezydent czuje się dobrze, nie ma ciężkich objawów i przebywa pod stałą opieką medyczną” – pisał wówczas Paweł Szrot na Twitterze.

Koronawirus. Prezydent Andrzej Duda zachorował ponownie

Prezydent Andrzej Duda już raz przeszedł zakażenie koronawirusem – w październiku 2020 roku. O swoim doświadczeniu mówił m.in. w orędziu. – Wiem, co to znaczy zachorować na COVID-19. Doskonale rozumiem niepokój, jaki towarzyszy wielu z państwa o zdrowie najbliższych, sam to w ostatnich tygodniach przeżywałem – przyznawał podczas przemówienia.

Andrzej Duda przyjął trzy dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Pierwszą i drugą w kwietniu i czerwcu zeszłego roku, a 17 grudnia – dawkę przypominającą.

