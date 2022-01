Coraz więcej zakażeń. Rząd wprowadzi nowe obostrzenia? Piotr Müller wskazał, kiedy zapadną decyzje

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 10 445 nowych i potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Wiceszef resortu Waldemar Kraska poinformował w rozmowie z „Graffiti” w Polsat News, że tydzień do tygodnia mamy do czynienia ze wzrostem o ponad 34 proc. – Piąta fala puka do granic. Widzimy, że ten trend wzrostowy już od kilkunastu dni się utrzymuje – wskazał.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia?

Wraz z rosnącą znów liczbą zakażeń powraca pytanie o nowe obostrzenia. Rzecznik rządu Piotr Müller przypomniał w audycji „Sedno sprawy” na antenie Radia Plus, że aktualne obostrzenia obowiązują do końca stycznia, a decyzje dotyczące wprowadzania ewentualnych nowych restrykcji „zostaną podjęte w drugiej połowie stycznia”. – Jeżeli w najbliższych dniach będziemy widzieć dużą dynamikę zachorowań to oczywiście będziemy dyskutować, żeby jakieś rygory dodatkowe wprowadzić – powiedział.

Rzecznik rządu zapowiada kontrole

Rzecznik rządu wskazał jednak, że największym wyzwaniem jest teraz egzekwowanie aktualnych obostrzeń. – Tu mamy też wyzwania. Część podmiotów nie przestrzega aktualnych obostrzeń. Część osób wchodzi ponad limit. To są wyzwania bardziej istotne nawet niż wprowadzenie nowych obostrzeń – ocenił. Müller zapowiedział wzmożone kontrole w najbliższych dniach. – Premier dał jasne dyspozycje, żeby w szczególności kontrolować hotele i restauracje pod katem przestrzegania zasad bezpieczeństwa przez inspekcję sanitarną i policję – przekazał.

Aktualne obostrzenia obowiązują w Polsce od 17 grudnia. We wszystkich typach zgromadzeń może uczestniczyć maksymalnie 100 osób. W placówkach kulturalnych, restauracjach, hotelach i kościołach obowiązuje limit 30 proc. obłożenia. Do limitu nie wlicza się jednak zaszczepionych. Kluby nocne, dyskoteki i inne miejsca do tańczenia są zamknięte.

