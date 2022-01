Ministerstwo Zdrowia rozda 200 milionów maseczek, żeby walczyć z omikronem. „Każdy obywatel będzie miał darmową maskę”

Ostatniej doby potwierdzono 10 445 zakażeń koronawirusem, z czego w 611 przypadkach wykryto wariant omikron. Oznacza to, że około że 16,5 proc. wszystkich przypadków to zakażenia omikronem. – Biorąc pod uwagę fakt, że transmisyjność wirusa w wersji omikron jest dużo większa niż w wersji delta, Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o wyekspediowaniu 200 milionów masek chirurgicznych do wszystkich województw – poinformował na konferencji prasowej rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz.

Doprecyzował, że każde województwo dostanie liczbę masek proporcjonalną do liczby mieszkańców, a później na powiaty dzielić je będą wojewodowie. – Tak, żeby każdy obywatel miał dostępną darmową maskę, która może spowolnić transmisję – podkreślił Andrusiewicz. – Dodatkowo 10 milionów masek FFP2, czyli tych jeszcze szczelniej chroniących przed transmisją, trafi do województw najbardziej zagrożonych – powiedział. Jak dodał, chodzi o województwa podkarpackie, podlaskie, lubelskie, mazowieckie i małopolskie.

Koronawirus w Polsce.

Najnowsze informacje na temat pandemii przekazał w Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, ale oficjalne dane pojawiły się kilka godzin później. – Wydaje się, że rozpędzamy się i piąta fala puka do naszych granic – powiedział Kraska. Dodał również, że 16,5 proc. wszystkich przypadków to zakażenia omikronem.

Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia, w ciągu doby zarejestrowano 10 445 nowych i potwierdzonych zakażeń koronawirusem, a najwięcej z nich odnotowano w woj. mazowieckim – 2273. „Z powodu COVID-19 nie zmarła żadna osoba, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 4 osoby” – przekazał resort zdrowia.

Od początku pandemii w Polsce zarejestrowano 4 323 482 zakażenia koronawirusem, zmarło 102 309 osób z COVID-19.

