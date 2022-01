Minister zdrowia: Piąta fala pandemii faktem. Jutro możliwe ponad 20 tys. zakażeń

Podczas briefingu prasowego poświęconego przyszłości Rady Medycznej, która doradzała premierowi w sprawach pandemii, Adam Niedzielski mówił także o aktualnej sytuacji epidemicznej w naszym kraju. Minister zdrowia przyznał, że nie ma wątpliwości, że mamy już do czynienia z piątą falą pandemii a Omikron to już prawie 20 proc. zakażeń. – Widzimy po dzisiejszym monitoringu, że jest ryzyko, że w raporcie MZ we wtorek 18 stycznia zostanie przekroczona bariera 20 tys. zakażeń – przekazał.

Koronawirus. Niedzielski: Nawet 140 tys. zakażeń dziennie

Adam Niedzielski poinformował również o najnowszych prognozach, którymi dysponuje Ministerstwo Zdrowia. Według jednej z analiz szczyt piątej fali pandemii pojawi się w połowie lutego – wówczas ma być średnio około 60 tys. zakażeń dziennie. Prognoza przygotowana przez MOCOS z 5 stycznia przewiduje, że już pod koniec stycznia może być nawet 100-120 tys. zachorowań na COVID-19 dziennie.

Z kolei ośrodek ICM przedstawił dwa warianty prognoz i w zależności od wariantu ten szczyt to jest od 100 do 140 tys. przypadków i ma się on pojawić albo w połowie lutego albo na samym początku marca.

– Ryzyko narażenia na niewydolność systemu opieki zdrowotnej identyfikujemy jako bardzo duże – przestrzegł minister zdrowia. – Przygotowywane są plany dotyczące walki z pandemią. Chodzi o bazę łóżkową, zapasy tlenu czy funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego. Te systemy są narażone na ryzyko takiego obciążenia, z którym nie mieliśmy jeszcze do czynienia – wyjaśnił.

Koronawirus. Ile Omikronu w Polsce?

Waldemar Kraska poinformował w rozmowie z TVP Info, że obecnie w naszym kraju potwierdzono 671 przypadków Omikronu. – Najliczniejsze jest oczywiście województwo mazowieckie, ale także dość dużo tych nowych mutacji jest w województwie pomorskim i warmińsko-mazurskim – wyjaśnił wiceminister zdrowia. – Należy się spodziewać, że ta nowa mutacja koronawirusa w najbliższych tygodniach będzie dominowała w Polsce – dodał.

