Zdalne nauczanie. Są najnowsze doniesienia MEiN. Coraz więcej szkół nie pracuje stacjonarnie

W sobotę 15 stycznia w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i w wielkopolskim zaczęły się ferie zimowe w szkołach. Z najnowszego raportu MEiN wynika, że stacjonarnie pracuje 15 070 placówek wychowania przedszkolnego (przedszkola, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne), co stanowi 97,6 proc. wszystkich. 9 przedszkoli pracowało zdalnie, a 356 w trybie mieszanym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki przekazało również, że stacjonarnie pracowały 13 394 szkoły podstawowe i 7384 szkół ponadpodstawowych, czyli odpowiednio 93,1 proc. i 94,5 proc. Zdalnie pracowało 10 szkół podstawowych i 3 ponadpodstawowe. W trybie mieszanym pracowały 984 szkoły podstawowe i 425 ponadpodstawowych. Pod uwagę brano tylko te województwa, w których nie ma obecnie ferii.

Zdalne nauczanie 2022. Ile szkół pracowało zdalnie?

Dla porównania, tydzień temu, 10 stycznia, stacjonarnie pracowało 15 315 placówek wychowania przedszkolnego, co stanowiło 99,2 proc. wszystkich oraz 14 358 szkół podstawowych, czyli 99,8 proc. i 7806 ponadpodstawowych, czyli 99,9 proc. Z

W szkołach podstawowych i ponadpodstawowych nauka stacjonarna była zawieszona od 20 grudnia do 9 stycznia, w jej miejsce prowadzono naukę zdalną. Do nauki stacjonarnej uczniowie wrócili 10 stycznia. Przedszkola cały czas pracują w trybie stacjonarnym.

Ferie zimowe 2022 – kiedy?

Ferie dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego potrwają do 30 stycznia.

Od 24 stycznia do 6 lutego z zimowego wypoczynku będą mogli skorzystać uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Od 31 stycznia do 13 lutego potrwają ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, i zachodniopomorskim. Jako ostatni ferie rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Potrwają one od 14 do 27 lutego.

Czytaj też:

Przemysław Czarnek o zdalnym nauczaniu 2022. Szef MEiN podsumował sytuację w szkołach