Wiceminister ujawnił nowe dane o pandemii. Coraz więcej zakażeń Omikronem

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał – jeszcze przed oficjalną informacją Ministerstwa Zdrowia – najnowsze dane o zakażeniach i zgonach w trakcie pandemii koronawirusa. Polityk zrobił to w programie Wirtualnej Polski „Newsroom”.

Według najnowszych szacunków w Polsce odnotowano 19 652 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 377 osób z COVID-19. – Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To jest dość duży, lawinowy skok. Przybywa niestety nowego wariantu Omikron. Potwierdzono już 709 przypadków – mówił o tej sytuacji Kraska.

Jeszcze w poniedziałek wieczorem Kraska informował, że potwierdzonych przypadków Omikrona jest 671, a o 10.30, gdy resort zdrowia podsumował nowe zakażenia była mowa o 611 przypadkach tego wariantu.

Gdzie jest najwięcej zakażeń Omikronem? Kraska podaje dane

Wiceminister zdrowia przekazał również, że najwięcej przypadków zakażenia wariantem Omikron jest odnotowywanych w województwie pomorskim, gdzie przez dwa tygodnie 50 proc. przebadanych próbek z wynikiem pozytywnym stanowiły te z wariantem Omikron. – Jeżeli patrzymy na cały kraj, wariant Omikron stanowi prawie 19 proc. wszystkich zakażeń – doprecyzował Kraska.

Pełny raport na temat ostatniej doby pandemii Ministerstwo Zdrowia opublikuje o godz. 10.30.

Czytaj też:

Niedzielski ma grozić odejściem z rządu. Wszystko zależy od jednej ustawy