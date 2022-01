Koronawirus w Polsce. Lawinowy wzrost zakażeń. Omikron coraz powszechniejszy

Czy to już początek piątej fali pandemii koronawirusa? Odpowiedź na to pytanie poznamy pewnie dopiero za kilkanaście dni, ale pewne jest, że statystyki już teraz nie napawają optymizmem. – Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To jest dość duży, lawinowy skok – przyznał jeszcze przed opublikowaniem najnowszych danych wiceszef resortu zdrowia Waldemar Kraska.

Koronawirus w Polsce. Lawinowy wzrost liczby przypadków w raporcie z 18 stycznia

Z najnowszych danych, które we wtorek 18 stycznia opublikowało Ministerstwo Zdrowia, wynika, że minionej doby w Polsce potwierdzono 19 652 nowe zakażenia koronawirusem. Dzięki informacjom, jakie Wirtualnej Polsce przekazał Waldemar Kraska, wiemy, że w Polsce potwierdzono 709 przypadków Omikronu.

Minionej doby najtrudniejsza sytuacja panowała w województwach mazowieckim (3610 przypadków) oraz śląskim (2193 przypadki). Pozostałe zachorowania pochodziły z województw:

małopolskiego (2000),



dolnośląskiego (1879),



wielkopolskiego (1392),



lubelskiego (1274),



podkarpackiego (1204),



łódzkiego (1191),



pomorskiego (1063),



kujawsko-pomorskiego (776),



zachodniopomorskiego (752),



warmińsko-mazurskiego (741),



świętokrzyskiego (461),



opolskiego (394),



podlaskiego (376),



lubuskiego (205),



141 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Optymizmem nie napawają również dane dotyczące liczby zgonów. Minionej doby zmarło 377 osób, u których wykryto COVID-19. 268 to osoby, u których występowały choroby współistniejące. Pozostałych 109 zgonów to osoby, których przyczyną zgonu był wyłącznie COVID-19.

Koronawirus w Polsce nie zwalnia. Sytuacja w szpitalach nadal napięta

Zła sytuacja utrzymuje się w szpitalach, gdzie obecnie zajętych jest 14 398 z 30 468 łóżek. Niestety wielu pacjentów nie jest w stanie samodzielnie oddychać. Z pomocy respiratora korzysta 1 421 pacjentów z COVID-19. Na potrzeby chorych z koronawirusem resort zdrowia zabezpieczył 2 736 respiratorów.

W zaledwie dobę o 111 tysięcy wzrosła liczba osób przebywających na kwarantannie. Jeszcze w poniedziałek Ministerstwo Zdrowia informowało o 266 tysiącach osób przebywających na kwarantannie. We wtorek jest to już 377 tys. osób. Dotychczas walkę z COVID-19 wygrało 3,8 mln osób.

Będą nowe obostrzenia z powodu Omikronu?

Przypomnijmy, że obecne obostrzenia związane z koronawirusem obowiązują tylko do końca stycznia. Czy w związku z szybko rosnącą liczbą zakażeń rząd zdecyduje się na wprowadzenie dodatkowych restrykcji? – Jeżeli w najbliższych dniach będziemy widzieć dużą dynamikę zachorowań, to oczywiście będziemy dyskutować, żeby jakieś rygory dodatkowe wprowadzić – powiedział w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

Na ten moment rząd planuje jednak iść w kierunku egzekwowania już obowiązujących obostrzeń, niż tworzyć kolejne. – Tu mamy też wyzwania. Część podmiotów nie przestrzega aktualnych obostrzeń. Część osób wchodzi ponad limit. To są wyzwania bardziej istotne nawet niż wprowadzenie nowych obostrzeń – ocenił.

