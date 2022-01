Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany dotyczące izolacji i kwarantanny

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia przekazał we wtorek na konferencji prasowej, że przed południem zakończyło się cykliczne spotkanie przedstawicieli resortu z wojewodami. Na tym spotkaniu – jak mówił – omawiana była aktualna sytuacja epidemiczna, stan łóżek covidowych, a także planowane zmiany w przepisach m.in. tych o izolacji i kwarantanny. Andrusiewicz poinformował, że w tej chwili przygotowywane jest rozszerzenie bazy łóżkowej do 40 tys. Zaznaczył jednak, że będzie to zależne od sytuacji epidemicznej w poszczególnych regionach. Zapewnił też, że obecnie nie ma zgłaszanych problemów z dostawami tlenu.

Koronawirus w Polsce. Będą zmiany dotyczące izolacji i kwarantanny

Rzecznik przekazał, że trwają prace nad skróceniem okresu izolacji i kwarantanny. – Bierzemy pod uwagę wskazania ekspertów mówiące o tym, że okres między zakażeniem a pierwszymi objawami, czyli okres inkubacji wirusa, jest bardzo krótki, krótszy jest więc okres, w którym zakażamy i chorujemy, dlatego planujmy skrócić okres kwarantanny i izolacji, co m.in. przyspieszy powrót medyków do pracy – zapowiedział Andrusiewicz. Przypomniał, że na problemy kadrowe pozytywny wpływ ma mieć m.in. delegowanie studentów przez uczelnie medyczne i ułatwienie wykonywania pracy w Polsce lekarzom z Białorusi i Ukrainy.

Nowe możliwości testowania

Rzecznik poinformował, że rozważane jest też wprowadzenie możliwości wykonywania testów w aptekach. – Oczywiście miałoby się to odbywać przy zachowaniu standardów epidemiologicznych. To nie jest tak, że w aptece, w której jest jedno okienko i kumulują się chorzy, jeszcze ktoś dodatkowo będzie prowadził testy. Ale w aptekach, gdzie takie możliwości są, mógłby być punkt szybkiego wymazu i nad tym teraz pracujemy – zapowiedział. Dodał, że do wprowadzenia takiego rozwiązania przygotowuje się także Naczelna Izba Aptekarska. – W ten sposób zwiększamy możliwości testowania w naszym kraju – podkreślił rzecznik. Poinformował, że konkretne propozycje zostaną zaprezentowane w najbliższych tygodniach.

