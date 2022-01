Kraska nie chciał przekazać raportu koronawirusowego. Zapowiedział pilną konferencję Niedzielskiego

Waldemar Kraska w „Salonie politycznym Trójki” odmówił przekazania najnowszych danych o rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa w kraju. – One (te dane – red.) pokażą, że piąta fala zagościła dość mocno w Polsce – powiedział wiceminister zdrowia. – Są to bardzo duże liczby – przekazał Waldemar Kraska i dodał, że konkretne dane z najnowszego raportu Ministerstwa Zdrowia – dotyczące liczby zakażeń i zgonów z powodu COVID-19 – przekaże Adam Niedzielski.

Konferencja Adama Niedzielskiego. Będzie dymisja?

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało, że konferencja Adama Niedzielskiego rozpocznie się o godz. 10:20, a więc na 10 minut przed opublikowaniem raportu przez resort. Waldemar Kraska został również zapytany, czy minister zdrowia może poinformować o swojej dymisji. – Nie. Myślę, że w tej chwili nie ma nawet takiego planu, nie rozważamy nawet takiego scenariusza – poinformował wiceminister zdrowia.

Do doniesień medialnych o rzekomej dymisji Adama Niedzielskiego odniósł się podczas wtorkowej konferencji rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz. – Minister Niedzielski nie rozważa żadnej dymisji. Dostał zdecydowane zapewnienie podczas weekendowych rozmów, zarówno od premiera Mateusza Morawieckiego, jak i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że ta ustawa (ustawa Czesława Hoca – red.) będzie teraz priorytetem. Jeśli będzie priorytetem, to znaczy, że będzie procedowana bardzo szybko. Minister wyraził się jasno, ta ustawa jest dla nas kluczem do zarządzania piątą falą pandemii koronawirusa – mówił.

