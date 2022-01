Konferencja ministra Adama Niedzielskiego. Gigantyczny przyrost nowych przypadków koronawirusa

– Dzisiaj jest taki dzień, w którym mam możliwość przedstawienia wyników (dotyczących epidemii koronawirusa – red.), które dotyczą dnia poprzedniego – powiedział Adam Niedzielski. – Już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale ta fala będzie bardzo dynamicznie się rozwijała – dodał minister zdrowia.

Konferencja Adama Niedzielskiego. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia w ciągu ostatniej doby odnotowało 30 586 nowych zakażeń koronawirusem. Najwięcej z nich potwierdzono w województwie mazowieckim (5594), śląskim (4647), małopolskim (3471), dolnośląskim (2458), pomorskim (2341). Szef resortu zdrowia zapowiedział, że jeżeli trendy się utrzymają, to możemy się w przyszłym tygodniu spodziewać się ponad 50 tys. zakażeń koronawirusem dziennie. W ciągu ostatniej doby zmarło 375 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

W czasie konferencji prasowej Adam Niedzielski apelował do Polaków o to, aby przestrzegali podstawowych środków w walce z pandemią koronawirusa – stosowanie maseczek, zachowywanie dystansu i dezynfekowanie dłoni.

Wraca praca zdalna? Adam Niedzielski wspomniał o administracji publicznej

Minister zdrowia zapowiedział również, że niebawem rząd wprowadzi rozporządzenie, które nakaże pracę zdalną w administracji publicznej. – Chciałbym zaapelować do wszystkich pracodawców w Polsce, aby wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, praca zdalna znowu stała się standardem. Jeśli nie ograniczymy mobilności, to tak duże wzrosty staną się standardem – powiedział Adam Niedzielski.

