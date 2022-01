Koronawirus w Polsce. Wzrost o 90 procent – raport z 19 stycznia 2022

– Tydzień do tygodnia to jest wzrost o 72 proc. To jest dość duży, lawinowy skok – mówił we wtorek Waldemar Kraska. Wówczas Ministerstwo Zdrowia informowało o 19 652 nowych przypadkach zakażenia COVID-19. W środę liczba zakażeń ponownie wzrosła.

Koronawirus w Polsce – raport Ministerstwa Zdrowia z 19 stycznia 2022

Z danych, które o godzinie 10:30 przekazało Ministerstwo Zdrowia, wynika, że minionej doby w Polsce odnotowano 30 586 nowych przypadków koronawirusa. Dla porównania, przed tygodniem w Polsce odnotowano 16 173 zakażenia. Przypominamy również, że rekord nowych przypadków w Polsce padł 1 kwietnia 2021 roku. Wówczas MZ w raporcie przekazał informację o 35 251 zakażeniach.

Minionej doby najwięcej przypadków odnotowano w województwach mazowieckim (5594) i śląskim (4647). Pozostałe przypadki pochodzą z województw: małopolskiego (3471), dolnośląskiego (2458), pomorskiego (2341), wielkopolskiego (2195), podkarpackiego (1789), lubelskiego (1362), łódzkiego (1360), zachodniopomorskiego (1091), warmińsko-mazurskiego (1034), kujawsko-pomorskiego (986), opolskiego (623), świętokrzyskiego (585), podlaskiego (518), lubuskiego (354). 178 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Dalekie od optymizmu są również dane dotyczące liczby zgonów. Minionej doby zmarło 375 pacjentów z potwierdzonym COVID-19. 300 z nich miało choroby współistniejące. Przyczyną zgonu 75 pacjentów był wyłącznie COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Prawie 500 tys. osób na kwarantannie

Poprawie nie ulega sytuacja w szpitalach, gdzie zajętych jest 14 005 z 30 248 osób. Wielu pacjentów jest w tak ciężkim stanie, że nie jest w stanie oddychać samodzielnie. Zajętych jest 1 391 respiratorów. Na potrzeby pacjentów z COVID-19 resort zabezpieczył 2 730 respiratorów.

Lawinowo rośnie liczba osób przebywających na kwarantannie. Jeszcze we wtorek pod nadzorem sanepidu znajdowało się 377 tys. osób. W najnowszym raporcie MZ przekazał, że na kwarantannie są już 493 tys. osób.

Adam Niedzielski dymisjonowany? Rzecznik MZ rozwiewa wątpliwości

W ostatnich dniach w mediach pojawiały się informacje dotyczące możliwej dymisji ministras zdrowia Adama Niedzielskiego. Wszelkie wątpliwości w tej kwestii rozwiał rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz – Minister Niedzielski nie rozważa żadnej dymisji. Dostał zdecydowane zapewnienie podczas weekendowych rozmów, zarówno od premiera Mateusza Morawieckiego, jak i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że ta ustawa (ustawa Czesława Hoca – red.) będzie teraz priorytetem. Jeśli będzie priorytetem, to znaczy, że będzie procedowana bardzo szybko. Minister wyraził się jasno, ta ustawa jest dla nas kluczem do zarządzania piątą falą pandemii koronawirusa – mówił