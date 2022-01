Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska przekazał alarmujące dane

Wiceminister zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 36 665 przypadków zakażeń koronawirusem w Polsce. Jest to rekordowy przyrost liczby chorych od początku epidemii w Polsce. – To jest bardzo wysoki wynik w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To także jest dość duży skok, bo o 128 proc. – powiedział Waldemar Kraska. Wiceminister poinformował również, że w ciągu ostatniej doby zmarło 248 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Koronawirus w Polsce. Ile przypadków wariantu Omikron?

Waldemar Kraska dodał, że z prognoz, które posiada Ministerstwo Zdrowia, wynika, że w kolejnych dniach odnotowywane będą również bardzo duże przyrosty nowych zachorowań. – To bardzo nas niepokoi, bo to się będzie przekładało na liczbę osób, które będą hospitalizowane. Aczkolwiek na tę chwilę obserwujemy spadek zajętości łóżek – przekazał. Wiceminister zdrowia poinformował, że dotychczas w Polsce potwierdzono 1 390 przypadków zakażenia wariantem Omikron.

Od początku pandemii odnotowano w Polsce łącznie ponad 4,4 mln przypadków zakażeń koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych przekroczył 103 tys.



Konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Waldemar Kraska poinformował również, że w piątek 21 stycznia odbędzie się konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. – Myślę, że wiele interesujących wątków zostanie poruszonych, wiele decyzji państwo usłyszycie, więc nie chcę w tej chwili tego uprzedzać – powiedział wiceminister zdrowia i dodał, że pojawi się informacja w sprawie skrócenia okresu kwarantanny.

