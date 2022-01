48 godzin na zbadanie seniora w jego domu. Ambitny plan Ministerstwa Zdrowia

Mateusz Morawiecki podczas piątkowej konferencji przedstawił kilka pomysłów przeciwdziałania postępującej pandemii COVID-19. – Zaproponowaliśmy kilka zmian w walce z wirusem. Będziemy przygotowywać kolejne łóżka covidowe, by służba zdrowia mogła zaabsorbować kolejne zachorowania. Musimy postawić na duże ograniczenie, które wiemy, że pomaga, mianowicie ograniczenie w sferze kontaktów – stąd zalecenie pracy zdalnej. Poleciłem administracji publicznej i zalecam samorządowej jak najszybsze przejście w tryb zdalny, hybrydowy. Gdzie tylko można apeluję również do przedsiębiorców, by pracowali najbliższe tygodnie w trybie zdalnym

Koronawirus w Polsce. Dla seniorów lekarz w 48 godzin

– Najbardziej narażeni na zgon są seniorzy, osoby powyżej 60. roku życia. Dlatego wdrażamy taką procedurę, że każdy taki obywatel pozytywnie przetestowany na koronawirusa będzie mógł być w ciągu 48 godzin zbadany także w domu swoim – bo to są często osoby starsze, którym ciężko opuszczać swój dom – będzie mógł być zbadany także przez lekarza pierwszego kontaktu. Dla wielu starszych ludzi to bardzo ważne, żeby lekarz stetoskopem przebadał, czy coś tam już niedobrego dzieje się w płucach – mówił premier Morawiecki. – I dzisiaj ta możliwość była, ale poprzez dodatkowe mechanizmy zachęcamy do tego wszystkich pacjentów i wprowadzamy procedury, które będą umożliwiały wykonanie tego kontaktu w ciągu 48 godzin- podkreślał.

