Niedzielski o szczepieniach dzieci: Nie będziemy czekać na Komisję Europejską

Minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w piątek 21 stycznia odniósł się do kwestii podawania trzeciej dawki szczepionki dla dzieci na koronawirusa. Do tej pory osoby poniżej 18 roku życia nie mogą być szczepione dawką przypominającą.

Kiedy trzecia dawka szczepień dla dzieci?

– W przyszłym tygodniu będziemy mieli bardzo ważne wydarzenia w postaci dopuszczenia przez EMA szczepień dla dzieci, mówię tutaj o grupie najpierw 16-17, a potem od 11 do 15 roku życia – przypomniał minister zdrowia. – Planowane posiedzenia odnośnie tej pierwszej grupy wiekowej są planowane na najbliższy poniedziałek, a dla tej drugiej grupy wiekowej na czwartek – poinformował.

Minister zapewnił, ze zalecenia Europejskiej Agencji Leków od razu zostaną wdrożone w Polsce.

– Jeżeli będą pozytywne decyzje EMA, to my nawet nie będziemy czekali na potwierdzenie KE, tylko we wtorek i piątek zaczniemy wystawiać skierowania, a wystawienie skierowania oznacza, że każdy z państwa może zapisać swoje dziecko na odpowiednie szczepienie – zapewnił.

Przypomnijmy też, że jeżeli chodzi o podstawowe szczepienie przeciwko COVID-19, to mogą je otrzymać dzieci od 5 roku życia.

Co z obowiązkiem szczepień dla nauczycieli i służb mundurowych?

Minister zdrowia był też pytany o zapowiadany już kilka miesięcy temu obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych.

– Na razie podjęliśmy decyzję dotycząca obowiązkowych szczepień pod kątem medyków – przypomniał Niedzielski. – Jeśli chodzi o pozostałe grupy, to priorytetem jest ustawa, która została przedłożona przez pana posła Hoca [dotyczącą możliwości sprawdzania szczepień lub testów przez pracodawcę – red.]. To w niej pokładamy największe nadzieje, jeżeli chodzi o kwestie egzekwowania restrykcji. Bo cały czas wydaje się, że w tym obszarze mamy najwięcej do zrobienia jeśli chodzi o wartość dodaną, o wartość narzędzi, które stosujemy w walce z pandemią – oznajmił minister zdrowia.

Czytaj też:

Kiedy zdalne nauczanie 2022? Przemysław Czarnek o „daleko idących decyzjach”