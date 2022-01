Lawinowo rośnie liczba nowych zakażeń. Wiceminister o przekroczeniu kolejnej bariery

Dotychczas w Polsce rekordowa liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem wynosiła 35 251 – tyle zaraportowano 1 kwietnia 2021 roku. 21 stycznia ten rekord został pobity, tego dnia, podsumowując dobę, Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w kraju potwierdzono 36 665 nowych zakażeń.

W piątek wieczorem w „Gościu Wydarzeń” w Polsat News o sytuacji w Polsce mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Jak przekazał, według najnowszych danych, które spływają do resortu, do godz. 18 zarejestrowano 1548 nowych przypadków zakażenia wariantem Omikron. – To jest 30,5 proc. wszystkich zakażeń, czyli tu widzimy jak Omikron bardzo szybko wypiera poprzedni wariant Delta. Następne tygodnie na pewno będą z takimi dużymi wynikami (chodzi o liczbę nowych zakażeń – red.) – powiedział.

Wiceminister zdrowia o sobocie: Myślę, że przekroczymy barierę

Waldemar Kraska podzielił się też z widzami swoimi przewidywaniami na temat nadchodzących dni. Mówił, że w sobotę 22 stycznia należy spodziewać się kolejnego wzrostu liczby zakażeń, także rekordowego.

- Myślę, że jeżeli chodzi o liczbę zakażeń, na pewno tych nowych przypadków będzie coraz więcej. Jutrzejszy dzień, także myślę, że będzie dniem kiedy przekroczymy kolejną barierę, czyli 40 tys. nowych przypadków. Te wyniki, które spływają w tej chwili, na to wskazują – przekazał Kraska.

Czytaj też:

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Ilu zaszczepionych zachorowało na COVID-19?