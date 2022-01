Kardiolog ostrzega: Z powodu COVID-19 nie będziemy mogli leczyć innych chorych. Czas na drastyczne obostrzenia

„Wprost”: W Polsce jest już ponad 180 tys. nadmiarowych zgonów od początku pandemii COVID-19. Za połowę odpowiada bezpośrednio koronawirus, za drugą inne choroby, z czego na pierwszym miejscu są choroby kardiologiczne. Jaka sytuacja jest teraz, w trakcie piątej fali COVID-19?

Prof. Przemysław Mitkowski: Mówimy o kolejnych falach, to pojęcie jest bardzo obrazowe – jednak tak naprawdę jest to jedna pandemia, która ulega zaostrzeniu w poszczególnych okresach, z powodu kolejnych mutacji wirusa oraz większej predyspozycji do zapadania na infekcje wirusowe jesienią czy wczesną wiosną.

Dziś jest najwyższa pora na wprowadzanie obostrzeń, choć mogą one wydawać się drastyczne i uciążliwe. Jeśli ich jednak nie wprowadzimy, to będziemy musieli przesuwać dużą część personelu medycznego do opieki nad chorymi na COVID-19.