Od kiedy zdalne nauczanie 2022? Minister Przemysław Czarnek podał szczegóły

Mimo trwających w siedmiu województwach ferii zimowych, sytuacja epidemiczna coraz bardziej się komplikuje. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 36 995 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Kwarantanną objętych jest ponad 946 tys. osób – najwięcej od początku pandemii.

Od kiedy zdalne nauczanie 2022?

Wiceminister nauki Tomasz Rzymkowski zapowiedział we wtorek rano w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski, że decyzja w sprawie zdalnego nauczania zapadnie jeszcze dziś. – Sytuacja jest bacznie obserwowana i z pewnością będziemy szybko podejmować konieczne decyzje – przyznał. Wiceszef MEiN poinformował, że minister Przemysław Czarnek odbył już w tej sprawie konsultacje z inspekcją sanitarną.

– Przyrost szkół, które działają w trybie hybrydowym, czy w trybie zdalnym jest bardzo szybki. Pomimo tego, że mamy teraz siedem województw, które są objęte feriami zimowymi, to ten wzrost nieomal osiąga poziom sprzed Świąt Bożego Narodzenia. Sytuacja jest bardzo dynamiczna – przyznał wiceminister.

Zdalne nauczanie w dużych miastach?

Z kolei Czarnek zdradził w rozmowie z Telewizją Republika, jakie warianty przejścia w tryb zdalny są rozważane. – Są to warianty, które dotyczą przejścia na naukę zdalną przede wszystkim klas od 4 wzwyż i punktowo w tych największych miastach i skupiskach, gdzie transmisja wirusa jest na najwyższym poziomie i która generuje największe problemy, jeśli chodzi o działalność służb sanitarnych – powiedział.

W poniedziałek, 24 stycznia, w trybie zdalnym pracowało 81 przedszkoli, 110 szkół podstawowych oraz 78 ponadpodstawowych. Łącznie to 269 placówek. Z kolei w trybie mieszanym funkcjonuje 980 przedszkoli, 2562 podstawówki oraz 935 szkół ponadpodstawowych.

Nauczanie zdalne. Konferencja ministra Przemysława Czarnka

Po godz. 18:30 odbyła się konferencja prasowa ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. – Analizując dane z wczoraj i dzisiaj musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej i wprowadzeniu nauki zdalnej na okres do końca ferii zimowych – powiedział minister i dodał, że rozporządzenie będzie obowiązywać od najbliższego czwartku. – Od czwartku nadal w szkołach naukę stacjonarną kontynuować będą uczniowie z klas 1-4 oraz uczniowie zerówek, do przedszkoli będą chodzić dzieci w wieku przedszkolnym – kontynuował minister.

– Natomiast uczniowie klas 5, 6, 7, 8 oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych wszystkich klas przechodzą na naukę zdalną do końca ferii zimowych – podkreślił Przemysław Czarnek.

– W tym okresie, tak jak to miało miejsce w poprzednim roku, kiedy nauka zdalna obowiązywała, będzie możliwość spotykania się maturzystów na konsultacjach indywidualnych i grupowych. Szkoły specjalne same będą decydować wraz z rodzicami, czy będą kontynuować naukę stacjonarną, czy przechodzą na naukę zdalną, tak jak to było w ubiegłym roku – powiedział minister, po czym dodał, że będzie „możliwość kontynuowania praktycznej nauki zawodu”.

