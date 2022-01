Prezydencki panel ekspertów. Jedno z pytań zadał sam Andrzej Duda

Na pytania odpowiadali dr Grzegorz Cessak, prof. Krzysztof Pyrć prof. Krzysztof Tomasiewicz, dr nauk. med. Artur Zaczyński oraz Lidia Stopyra. Panel prowadzili dziennikarz TVP Info Krzysztof Ziemiec i lek. med. Michał Sutkowski.

Koronawirus. Czy szczepionki przeciw COVID-19 są bezpieczne?

Wśród przesłanych pytań najczęściej pojawiały się te o bezpieczeństwo związane ze szczepieniami przeciwko COVID–19. Zapytano o to m.in. prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka.

Szef URPL zaakcentował, że szczepionki mRNA nie są produktami nowymi. Prace nad stworzeniem tej technologii – jak wyjaśniał – rozpoczęto 30 lat temu i dotyczyły opracowania szczepionek przeciw nowotworom. – Co się wydarzyło, że udało się opracować, w pełni przebadać i zarejestrować te szczepionki? Przy pandemii zwiększono zasoby ludzkie, finansowe i organizacyjne na skalę, która w historii chorób zakaźnych nie miało miejsca – wskazał dr Grzegorz Cessak.

Podkreślił, że cały proces rejestracji odbywał się w pełnym reżimie, czyli wszystkie dane dotyczące bezpieczeństwa, skuteczności i jakości leku musiały być dostarczone. – Badania kliniczne pierwszej, drugiej i trzeciej fazy zostały zakończone – zaznaczył.

Jak powstają szczepionki przeciw COVID-19?

Prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, wyjaśniał, jak powstają szczepionki. Wskazał na ich trzy rodzaje – obok mRNA i wektorowych jest nowy rodzaj: to szczepionka podjednostkowa – mówił, dodając, że jest ona już zatwierdzona i w tym momencie wchodzi do użytku.

– To jest szczepionka nowa, szczepionka podjednostkowa, gdzie dostarczamy nie informację do naszych komórek, tylko białka. Białka, które są wyprodukowane poza naszym organizmem, ale również w komórkach, w tym wypadku w komórkach owadzich – tłumaczył.

Podkreślił też, że nieprawdą jest twierdzenie, że szczepionki przeciwko COVID–19 skutkują powstawaniem nowych mutacji koronawirusa. Jeżeli nie dojdzie do zakażenia, a to ma na celu zaszczepienie, to wtedy wirus nie jest w stanie się namnażać – dodał.

Czy szczepionka przeciw COVID-19 ma wpływ na ciążę?



Na pytanie, czy szczepionka ma wpływ na płodność, przebieg ciąży, czy dziecko, które kiedyś się narodzi, dr Artur Zaczyński odpowiedział, że pojawiły się prace, z których wynika, iż „na pewno nie wpływa ona na przebieg ciąży, przebieg porodu”. – Powikłań związanych ze szczepieniami u ciężarnych praktycznie nie obserwuje się. Natomiast obserwujemy powikłania u kobiet ciężarnych niezaszczepionych. To widać w praktyce klinicznej – oświadczył dr Zaczyński.

Mit: Dzieci nie chorują na COVID-19

Dr Lidia Stopyra, ordynator Oddziału Chorób Infekcyjnych i Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego w Krakowie wskazała, że wbrew przewidywaniom z początku pandemii, okazało się, że także dzieci mogą ciężko chorować na COVID–19, czego dowiodła zwłaszcza czwarta fala, kiedy zaobserwowano wiele takich przypadków, a także zgonów u najmłodszych. Wyraziła jednak przekonanie, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna także w tej grupie wiekowej.

Przypomniała, że „choroby współistniejące są wskazaniem do zaszczepienia się”, ponieważ zarówno u dorosłych jak i u dzieci powodują one „znacznie cięższy przebieg choroby, ryzyko hospitalizacji na intensywnej terapii”. – Pacjenci z chorobami współistniejącymi umierają znacznie częściej, niż inni – dodała, podkreślając, że szczepionki są dla nich bezpieczne.

Koronawirus. O co pytał Andrzej Duda?

Ekspertom zadano także pytania przekazane przez Andrzeja Dudę, m.in.: czy, a jeśli tak, to ile jest ciężkich zachorowań na COVID–19 u osób zaszczepionych dwoma dawkami?

Odpowiedzi udzielił prof. Krzysztof Pyrć: Osoby, które zaszczepiły się dwoma dawkami, wiemy już to, tracą z czasem odporność, dlatego potrzebują trzeciej dawki. Podkreślił, że na pytanie ile jest osób ciężko chorych, to warto zaznaczyć, że chodzi o to, na ile ryzyko ciężkiej choroby jest zredukowane – wskazał profesor.

