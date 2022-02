Nowa odsłona kampanii „Wybierz mądrze, zaszczep się”. Ważny przekaz dla kobiet w ciąży

W komunikacie przekazanym we wtorek PAP przez Centrum Informacyjne Rządu poinformowano o kolejnej odsłonie kampanii Narodowego Programu Szczepień. Podkreślono, że „szczepienie przeciw koronawirusowi to najskuteczniejsza broń w walce z ciężkim przebiegiem choroby oraz śmiercią". Zaznaczono, że pozwala ono „uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść przez zakażenie". „Ryzyko zgonu z powodu COVID-19, wśród osób niezaszczepionych w stosunku do zaszczepionych, jest blisko 60 razy większe" – czytamy w komunikacie.

Wyjaśniano również, że kampania „Wybierz mądrze, zaszczep się" to m.in. spoty emitowane w radiu, telewizji i internecie. Szeroka kampania w sferze outdoor łączy się z działaniami informacyjnymi w prasie i portalach internetowych.

Nowa odsłona kampanii „Wybierz mądrze, zaszczep się”. Do kogo jest skierowana?

W komunikacie zwrócono uwagę na to, że „szczepiąc najmłodszych, dbamy o bezpieczeństwo starszych i osób, które zmagają się z chorobami przewlekłymi". Autorzy komunikatu ostrzegają, że „dzieci również mogą przechodzić koronawirusa w sposób ciężki i z powikłaniami". „Badania potwierdziły, że szczepionki dla dzieci w wieku 5-11 lat są bezpieczne i zmniejszają ryzyko ciężkiego przebiegu choroby" – wskazano. Poinformowano, że „mali pacjenci otrzymują preparat Pfizer w przystosowanej do potrzeb dzieci dawce – 10 mikrogramów".

Zapewniono również, że „szczepienie przeciw COVID-19 zabezpieczają zarówno kobietę, jak i dziecko w trakcie pandemii COVID-19". „Raport Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorób (CDC) wskazuje, że ryzyko poronienia u kobiet w ciąży, które zachorowały na COVID-19 jest wyższe w porównaniu do kobiet, które w czasie porodu nie były chore. Wyniki dostępnych badań potwierdzają, że szczepionki przeciw COVID-19 są wyjątkowo bezpieczne dla kobiet w okresie ciąży. Dlatego CDC zaleca, aby kobiety w ciąży zaszczepiły się przeciw COVID-19 ze względu na bezpieczeństwo swoje i rozwijającego się płodu" – wskazano w komunikacie.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że „szereg wyników badań, wskazuje, że wariant Delta wirusa SARS-CoV-2 oraz prawdopodobnie wariant Omikron, mogą powodować negatywne skutki, zarówno dla kobiety w ciąży jak i płodu". „Szczepienie ma wpływ na to, jak ciężarna kobieta zniesie chorobę, wzmacniając jej odporność" – dodano.

„Powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne"

Przyznano, że nie wszystkie szczepionki zapewniają odporność na całe życie. „Zjawisko tzw. słabnącej odporności, znane na długo przed pandemią koronawirusa. Dlatego powtarzanie niektórych szczepień to działanie konieczne, normalne i bezpieczne" – wyjaśniono.

Zaznaczono, że „osoby po 12. roku życia, po upływie 5 miesięcy od pełnego zaszczepienia, mogą przyjąć przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19". Skierowanie na szczepienie dawką przypominającą wystawione jest automatycznie po upływie odpowiednio 5 lub 6 miesięcy od ostatniego szczepienia. Osobom, które przyjmą dawkę przypominającą, zostanie wydłużona ważność Unijnego Certyfikatu COVID (UCC).

Zaapelowano o nieodkładanie decyzji o szczepieniu. Przypomniano, że można zadzwonić na infolinię 989 lub wysłać sms o treści „SzczepimySie" pod numer 880 333 333. Można też skorzystać z e-Rejestracji na stronie internetowej pacjent.gov.pl lub umówić się bezpośrednio w punkcie szczepień. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie gov.pl/szczepimysie.

Poinformowano, że „obecnie wiele punktów szczepień posiada wolne terminy", dlatego można „dowolnie zaplanować miejsce i czas szczepienia". „Dodatkowo, szczepionkę możesz przyjąć w różnych miejscach – np. pierwszą w miejscu zamieszkania, a drugą w miejscu, gdzie przebywasz na wakacjach" – czytamy w komunikacie.

Aplikacja „mojeIKP" – jest bezpłatna i umożliwia m.in. rejestrację na szczepienie przeciw COVID-19. Użytkownicy telefonów z systemem Android mogą pobrać aplikację w Google Play, a właściciele urządzeń z iOS – w AppStore.

Szczepienia przeciw COVID-19. Sondaż

Przeprowadzone w styczniu br. badania CBOS wskazują, że 73 proc. badanych deklaruje, że zaszczepiło się przeciw COVID-19 przynajmniej jedną dawką, 6 proc. chciałoby się jeszcze zaszczepić, a 19 proc. nie chce skorzystać z tej formy uodpornienia. Jest to zdecydowany wzrost zaufania do sczepień przeciwko COVID-19 w stosunku do badań z listopada 2020 roku, kiedy chęć zaszczepienia deklarowało tylko 36 proc. badanych, a przeciwnych było 64 proc.

W Polsce wykonano ponad 51,6 mln szczepień. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwiema dawkami innych dopuszczonych w UE szczepionek, jest ponad 21,7 mln osób. Pierwszą dawkę przyjęło ponad 22,3 mln osób – dane według raportu szczepień przeciwko COVID-19: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19. (PAP)

Autor: Magdalena Gronek

