Zdalne nauczanie. Uczniowie mogą wrócić wcześniej do szkół. Ważna deklaracja wiceszefa MEiN

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN od 27 stycznia do 27 lutego zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zdalne nauczanie 2022 - do kiedy?



Przemysław Czarnek zadeklarował w Polskim Radiu 24, że najpóźniej 28 lutego wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Jednocześnie minister edukacji narodowej stwierdził, że jeśli sytuacja epidemiczna w kraju będzie na to pozwalała, to resort będzie dążył do tego, aby skrócić okres nauki zdalnej.

– Marzena Machałek, która stoi na czele rady bezpieczeństwa przeciwcovidowego analizuje sytuację. Jeśli sytuacja by na to pozwalała, będziemy dążyć do tego, żeby skrócić czas nauki zdalnej, przynajmniej w tych pięciu województwach, które rozpoczęły ferie wcześniej i już te ferie się skończyły – wyjaśnił polityk.

Podobną deklarację złożył w radiowej Trójce Tomasz Rzymkowski. – Przyglądamy się tej sytuacji. Jeśli w poszczególnych województwach będzie dobra sytuacja epidemiczna, to skrócimy okres nauki zdalnej – zapowiedział. Wiceminister edukacji wyjaśnił, że przy podejmowaniu decyzji pod uwagę będzie brany szereg czynników takich jak m.in. liczba nowych zakażeń koronawirusem czy liczba zajętych łóżek w szpitalach. Wiceszef MEiN zadeklarował, że resort będzie współpracował z

z szefem GIS Krzysztofem Saczką w zakresie m.in. informacji o liczbie osób skierowanych na kwarantannę w poszczególnych grupach wiekowych.

Ferie zimowe 2022 – kiedy?

Ferie dla uczniów z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego skończyły się 30 stycznia. Od 24 stycznia do 6 lutego z zimowego wypoczynku korzystają uczniowie z województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Od 31 stycznia do 13 lutego potrwają ferie w województwach: dolnośląskim, mazowieckim, opolskim, i zachodniopomorskim. Jako ostatni ferie rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego oraz śląskiego. Potrwają one od 14 do 27 lutego.

