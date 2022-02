Zdalne nauczanie. Uczniowie mogą wrócić wcześniej do szkół. Ważna deklaracja wiceszefa MEiN

Przemysław Czarnek zadeklarował w Polskim Radiu 24, że najpóźniej 28 lutego wszyscy uczniowie wrócą do nauki stacjonarnej. Jednocześnie minister edukacji narodowej stwierdził, że jeśli sytuacja epidemiczna w kraju będzie na to pozwalała, to resort będzie dążył do tego, aby skrócić okres nauki zdalnej. - Marzena Machałek, która stoi na czele rady bezpieczeństwa przeciwcovidowego analizuje sytuację. Jeśli sytuacja by na to pozwalała, będziemy dążyć do tego, żeby skrócić czas nauki zdalnej, przynajmniej w tych pięciu województwach, które rozpoczęły ferie wcześniej i już te ferie się skończyły - wyjaśnił polityk.

Podobną deklarację złożył w radiowej Trójce Tomasz Rzymkowski. - Przyglądamy się tej sytuacji. Jeśli w poszczególnych województwach będzie dobra sytuacja epidemiczna, to skrócimy okres nauki zdalnej - zapowiedział. Wiceminister edukacji wyjaśnił, że przy podejmowaniu decyzji pod uwagę będzie brany szereg czynników.