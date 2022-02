Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku, minister zdrowia Adam Niedzielski ogłaszał, że pracownicy służb mundurowych, ochrony zdrowia i oświaty zostaną poddani obowiązkowym szczepieniom przeciwko koronawirusowi. Później ministerstwo rozmywało swój przekaz, a kwestia obowiązku szczepień była pod coraz większym znakiem zapytania.

Opinia publiczna skupiła się następnie na innych przepisach pandemicznych, a o zapowiedzi ministra zdrowia zapomniano. We wtorkowej audycji Sedno Sprawy Radia Plus pytano o to jednak rzecznika MZ Wojciecha Andrusiewicza. Rzecznik był wyraźnie niezadowolony z tematu dyskusji, jednak w końcu musiał przyznać, że pomysł chwilo upadł.

Pomysł MZ upadł? Rzecznik resortu zdenerwowany pytaniem dziennikarza

Jak powiedział, od 1 marca nie będzie obowiązku szczepień dla służb mundurowych i nauczycieli. Dopytywany, czy pomysł ten całkowicie upadł, czy Ministerstwo Zdrowia zamierza próbować reaktywować zmiany, rzecznik MZ nie wykluczył, że kolejne próby będą podejmowane.

– W przypadku medyków mówimy o tym, że od 1 marca ten obowiązek będzie egzekwowany, to znaczy, że taka osoba będzie musiała być w pełni zaszczepiona. Więc, co logiczne, tego nie da się przeprowadzić w tak krótkim okresie w stosunku do innych grup zawodowych – mówił. Jak dodawał, to dyrektor danej placówki medycznej będzie decydował, czy niezaszczepionego pracownika przesunąć do innego działu, czy pozostawić go z pacjentami.

Czytaj też:

Rzecznik MZ: Będziemy decydować o skróceniu izolacji zakażonych