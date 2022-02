Obostrzenia będą poluzowane. Zmiana zasad izolacji i kwarantanny. Adam Niedzielski przekazał najnowsze decyzje

Minister zdrowia oświadczył, że „mamy do czynienia z początkiem końca pandemii”. W związku z tym rząd pojął kilka decyzji. Jedną z nich jest skrócenie izolacji dla osób zakażonych koronawirusem do siedmiu dni. Zmiana wejdzie w życie od 15 lutego. Z kolei kwarantanna dla współdomowników będzie naliczana wyłącznie w czasie izolacji członka rodziny. Zostanie też zlikwidowana kwarantanna z kontaktu. - Dotyczy to też tych osób, które obecnie przebywają na kwarantannie. Będziemy chcieli 10 lutego wysłać do wszystkich SMS zdejmujący kwarantannę - poinformował Niedzielski. Zasady izolacji dla medyków i służb mundurowych pozostają bez zmian.

– Było dokonywanych bardzo dużo zmian w czasie trwania pandemii. System stał się mało przejrzysty, więc wymaga redefinicji – wyjaśniał minister.

Obostrzenia. Skrócenie izolacji do siedmiu dni

Do tej pory izolacja osób zakażonych Sars-CoV-2 trwała 10 dni. O tym, że Ministerstwo Zdrowia planuje skrócić czas izolacji poinformował w poniedziałek 7 lutego rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. – Wiąże się to po pierwsze z krótszym okresem objawowym, krótszym okresem, kiedy zakażamy i z koniecznością przywracania do pracy pracowników w różnych branżach – wyjaśniał. Zauważał też, że podobne decyzje podjęły również inne europejskie kraje. – Nie będziemy odstawać od trendu europejskiego – zapewnił rzecznik MZ.

Andrusiewicz przekazał też, że nie ma na razie mowy o likwidacji kwarantanny, trwającej siedem dni. – Okres kwarantanny pozostaje stały. Nie wykluczamy, że to się zmieni, ale na chwilę obecną chcemy skrócić okres izolacji – podkreślił.

Koronawirus. Koniec restrykcji?

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział w wywiadzie dla „Faktu”, że „w perspektywie miesiąca” będzie „rekomendował stopniowe odchodzenie od restrykcji i przywracanie normalnego funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego”. „W pierwszej kolejności będziemy podejmowali decyzję o zmniejszaniu infrastruktury szpitalnej, która służy do walki z COVID-19. Potem krok po kroku będziemy wycofywać się z kolejnych obostrzeń. Jeśli to tempo spadku zakażeń będzie się utrzymywać, to marzec jest bardzo realną perspektywą znoszenia restrykcji” – powiedział.

Wciąż bardzo dużo zakażeń

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 46 872 nowych przypadków Sars-CoV-2. W ciągu ostatniej doby zmarło 310 osób. 226 spośród nich cierpiało na choroby współistniejące. Z kolei we wtorek zaraportowano 35 960 zakażeń koronawirusem.

