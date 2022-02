Kraska podał najnowsze dane o koronawirusie. „Jest duży spadek”

Waldemar Kraska poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską, że minionej doby (14-15 lutego) odnotowano 22 267 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 378 osób.

- Codziennie widzimy spadki. Dzisiaj to jest 38 proc. w porównaniu do ubiegłego tygodnia. To jest duży spadek - powiedział Waldemar Kraska i dodał, że aktualny wynik nadal powinien jednak nas martwić. Z prognoz resortu zdrowia wynika, że na koniec lutego może być około 10 tys. nowych przypadków zakażeń dziennie. - Nie wiemy, jak się potoczy pandemia. Teraz eksperci zastanawiają się, czy to koniec, bo zazwyczaj pandemie trwają 2 lata. Mam nadzieję, że ta jesień będzie inna, niż poprzednie - zaznaczył wiceminister zdrowia.

Koronawirus w Polsce. Co z obostrzeniami?

Waldemar Kraska zaznaczył w Polskim Radiu 24, że koronawirus zostanie na dłużej. – Naturalny przebieg pandemii prowadzi do mniejszej liczby zakażeń i hospitalizacji, ale myślę, że nawyki, do których się przyzwyczailiśmy, dystans, dezynfekcja, maseczka, powinny pozostać może nie na zawsze, ale na dłużej – mówił.

Pytany o obecnie obowiązujące obostrzenia stwierdził, że prognozy MZ pokazują, że na początku lub w połowie marca przypadków będzie znacznie mniej. – Okres wiosenny będzie sprzyjał temu, że pandemia będzie odpuszczała. Trudno wyrokować, co będzie na jesieni – wyjaśnił.

