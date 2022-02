Rzecznik Praw Pacjenta: Zgon nie kwalifikuje rodziny do odszkodowania za NOP. Amantadyna nie jest skuteczna ani bezpieczna w leczeniu COVID-19

„Wprost”: Od 12 lutego można wysyłać wnioski o odszkodowanie za NOP, czyli niepożądane odczyny poszczepienne po szczepionkach przeciw COVID-19. Jak dużo już ich wpłynęło?

Bartłomiej Chmielowiec: Do środy 16 lutego, do godz. 9.00, otrzymaliśmy około 30 wniosków. Mam też informację, że wpłynęło 98 wpłat po 200 zł, co oznacza, że część pacjentów najpierw wpłaciło pieniądze (jednym z wymogów jest opłata za złożenie wniosku – przyp. red.), a później najprawdopodobniej złożą wnioski. Można je składać w poprzez ePUAP, mailowo, pocztą tradycyjną lub osobiście.

Co dzieje się dalej z wnioskiem? Kto będzie rozstrzygał o przyznaniu świadczenia kompensacyjnego za NOP?

Najpierw będziemy analizować, czy wniosek zawiera wszystkie niezbędne informacje – a jeśli nie, to poprosimy o ich uzupełnienie. Może się zdarzyć, że od razu zadecydujemy, że nie będziemy wszczynać postępowania, jeśli np. wniosek dotyczyłby innej szczepionki niż przeciw COVID-19.