Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport MZ. Mniej zakażeń niż przed tygodniem

„Mamy 23 990 (w tym 2 593 ponownych zakażeń) potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem” - przekazało Ministerstwo Zdrowia w najnowszym raporcie. Jest to spory spadek w porównaniu do ubiegłego tygodnia. W piątek 11 lutego resort informował o 35 777 nowych zakażeniach.

Najwięcej testów dało pozytywny wynik w województwach: mazowieckim (3601) i wielkopolskim (3101) Pozostałe zakażenia pochodzą z województw:

kujawsko-pomorskiego (2643)

śląskiego (1683)

dolnośląskiego (1676)

pomorskiego (1664)

zachodniopomorskiego (1562)

małopolskiego (1259)



łódzkiego (1230)

lubelskiego (1099)

warmińsko-mazurskiego (1081)

lubuskiego (1040)

podlaskiego (653)

świętokrzyskiego (652)

opolskiego (491)

podkarpackiego (444)

111 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną



Koronawirus w Polsce. Zgony z powodu COVID-19

W ostatnim raporcie MZ poinformowało również o liczbie zgonów. Z powodu COVID-19 zmarło 68 pacjentów. Kolejne przypadki śmiertelne to 236 osób, u których COVID-19 współistniał z innymi chorobami. Łącznie zmarły 304 osoby. Najwięcej zgonów odnotowano do tej pory w raporcie z 8 kwietnia 2021 roku – 954

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w szpitalach przebywa 17 617 pacjentów z COVID-19, w tym 1024 chorych zostało podpiętych do respiratorów.

Adam Niedzielski poda się do dymisji?

Adam Niedzielski nie powtórzy zachowania Łukasza Szumowskiego i nie odejdzie ze stanowiska w trakcie trwającej pandemii? Taką deklarację polityk złożył w wywiadzie dla „DGP”, opublikowanym w piątek 18 lutego. Pytano go o jego plany w związku z „początkiem końca pandemii”, jak sam określał obecny moment walki z koronawirusem.

Szef resortu zdrowia przestrzegł jednocześnie przed zbyt szybkim ogłaszaniem całkowitego końca COVID-19. – Pandemia wiele razy nas zaskakiwała i zdarzały się rzeczy, których nie uwzględniały prognozy eksperckie – stwierdził.

– Ale popatrzmy teraz na to, co się dzieje globalnie, w krajach, w których kolejne fale pandemii występowały o wiele wcześniej niż u nas. COVID-19 nie znika, ale jest w coraz większym stopniu kontrolowany. Państwa odchodzą więc od restrykcji bez narażenia systemu szpitalnictwa na niewydolność. Widać to bardzo dobrze w czasie obecnej fali omikronowej. Dzienne zakażenia są najwyższe od początku pandemii, jednak nie idzie za tym znaczący wzrost hospitalizacji – mówił Niedzielski.

Czytaj też:

Prof. L. Szenborn o epoce „postpandemicznej”. Zmieni się jedna, ważna rzecz