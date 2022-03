Ponad 2 tys. uchodźców z Ukrainy w polskich szpitalach. Niedzielski o kosztach leczenia

Wojna na Ukrainie a koronawirus w Polsce

Pytany w Polsat News o to, czy niższy poziom wyszczepienia ukraińskich uchodźców może wpłynąć na poziom pandemii koronawirusa w Polsce, minister zdrowia podkreślił, że Ukraińcy są znacznie gorzej wyszczepieni niż Polacy. Niedzielski przyznał, że nie ma dużego zainteresowania szczepieniami przeciw COVID-19 ze strony osób przybywających zza granicy.

– Nie dla wszystkich jest to priorytetem i zdarzają się odmowy – wyjaśnił. – Patrzymy na to, co się w Polsce dzieje z COVID-19. Spadki zakażeń – a były one bardzo dynamiczne przez ostatnie 2-3 tygodnie, nawet rzędu 30 proc. – wyhamowały. Teraz już te spadki z tygodnia na tydzień są rzędu 3-5 proc. – zaznaczył minister zdrowia.

Adam Niedzielski podkreślił, że przyczyną wyhamowania spadku zakażeń jest nie tylko napływ ewentualnych zakażeń spoza granicy, ale również fakt, że od dwóch tygodni dzieci wróciły do szkoły, co też wzmaga ewentualne ryzyko transmisji koronawirusa.

Wojna na Ukrainie. Ilu uchodźców jest w szpitalach w Polsce?

Minister zdrowia przyznał, że jego rozmowy z Komisją Europejską dotyczą dwóch wymiarów. – Jeden to jest proces relokacji uchodźców, a drugi to poszukiwanie środków finansowych – powiedział. – Liczyliśmy tak bardzo roboczo, że każdy milion uchodźców i zapewnienie im opieki zdrowotnej oznacza mniej więcej 200 mln zł miesięcznie – stwierdził minister zdrowia.

Adam Niedzielski zapewnił, że pieniądze przeznaczone na leczenie uchodźców z Ukrainy nie będą pochodzić ze składek zdrowotnych Polaków. – To będą dodatkowe środki z budżetu państwa i to jest decyzja premiera Morawieckiego. Ale oczywiście, jeżeli mówimy o solidarności europejskiej – to ona też powinna mieć taki wymiar, że ci uchodźcy, ich opieka medyczna jest współfinansowana – zaznaczył.

– W tej chwili mamy mniej więcej w polskich szpitalach prawie 2 tys. pacjentów z Ukrainy, z czego ponad połowa to dzieci. Ta grupa jest już zauważalna – powiedział w rozmowie z Polsat News minister zdrowia.

Adam Niedzielski dodał, że wzrost liczby ukraińskich pacjentów w polskich szpitalach w ostatnich dniach jest systematyczny. – To przede wszystkim pacjenci odczuwający trudy podróży – zastrzegł dodając, że obecnie jest rzygotowanych ok. 13 tys. łóżek w szpitalach na terenie całego kraju.

Koronawirus w Polsce. Co z obostrzeniami?

Adam Niedzielski zwrócił uwagę, że wobec wyhamowania spadków zakażeń w Polsce i napływu uchodźców z Ukrainy podejmowanie teraz decyzji dotyczących np. tego, co dalej z maseczkami, musi troszeczkę zostać zawieszone. – Myślę, że ta podstawowe zasady, które pozwalają zachować względnie bezpieczeństwo epidemiczne – powinniśmy nadal stosować. Jestem zwolennikiem tego, żebyśmy do końca marca nie zdejmowali maseczek w pomieszczeniach zamkniętych – tłumaczył dodając, że ewentualne decyzje dotyczące łagodzenia obostrzeń będą podejmowane w kwietniu.

