Koronawirus w Polsce. Adam Niedzielski podał liczbę nowych przypadków

Na zorganizowanej w czwartek 24 marca konferencji prasowej Adam Niedzielski przekazał najnowszy raport o epidemii koronawirusa w Polsce. – Dzisiejsze przypadki to blisko 26 proc. mniej zakażeń niż tydzień temu – przekazał minister zdrowia i dodał, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono 8994 nowe zakażenia koronawirusem w kraju.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze informacje z Ministerstwa Zdrowia

– Bardzo uważnie obserwowaliśmy, co się dzieje z nowymi przypadkami w ostatnim tygodniu, jaki jest efekt powrotu dzieci do szkół i dużego napływu uchodźców – powiedział Adam Niedzielski. Minister przekazał, że z poczynionych obserwacji wynika, że oba zjawiska nie przyczyniły się do „przełamania tendencji spadkowej".

– Zarówno sytuacja międzynarodowa, jak prognozy są pozytywne. Przewidujemy, że do końca kwietnia będziemy mieli redukcję zakażeń i hospitalizacji – przekazał Adam Niedzielski.

Na konferencji prasowej szef resortu zdrowia poinformował także o zmianach dotyczących obowiązku noszenia maseczek ochronnych. Adam Niedzielski przekazał także najnowsze informacje w sprawie izolacji chorych na COVID-19 i zasad odbywania kwarantanny.

