Koronawirus w Polsce. Kolejny dzień spadków

W czwartek podczas specjalnej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o usunięciu wszystkich obostrzeń covidowych, oprócz obowiązku zasłaniania ust i nosa w placówkach medycznych. Podczas wystąpienia podkreślał, że jest to możliwe m.in. dzięki coraz lepszej sytuacji w szpitalach, a także spadającej liczbie zakażeń.

Koronawirus w Polsce – raport z 25 marca

W piątek 25 marca Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane dotyczące pandemii koronawirusa. Minionej doby w Polsce potwierdzono 8241 nowych przypadków. Przypominamy, że przed tygodniem resort zdrowia raportował o 11 660 zakażeniach.

Najwięcej nowych przypadków minionej doby potwierdzono w województwie mazowieckim (1443). Pozostałe zakażenia pochodzą z województw: wielkopolskiego (1014), śląskiego (710), dolnośląskiego (701), lubelskiego (597), pomorskiego (590), zachodniopomorskiego (527), małopolskiego (510), kujawsko-pomorskiego (449), łódzkiego (432), lubuskiego (290), warmińsko-mazurskiego (250), świętokrzyskiego (205), opolskiego (186), podkarpackiego (134), podlaskiego (132). 71 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Niestety w ciągu ostatniej doby zmarli kolejni pacjenci z potwierdzonym koronawirusem. Wyłącznie z powodu COVID-19 zmarło 19 osób. 91 zgonów to pacjenci, którzy mieli choroby współistniejące. Łącznie minionej doby zmarło 110 chorych z potwierdzonym koronawirusem.

W szpitalach mniej niż 6 tys. pacjentów

Stałej poprawie ulega sytuacja w szpitalach. Na oddziałach covidowych przebywa obecnie 5913 pacjentów, a baza łóżkowa spadła do 15 185 miejsc. W porównaniu do czwartku spadła również liczba osób podłączonych do respiratorów. W piątek rano wsparcia przy oddychaniu potrzebowało 358 pacjentów.

Zmniejszeniu uległa również liczba osób przebywających na kwarantannie. Jeszcze w czwartek pod nadzorem sanepidu znajdowało się 58 tys. osób. W piątek liczba ta spadła do 53 tys., a od poniedziałku 28 marca będzie wynosiła 0, dzięki odejściu od stosowania obostrzeń.

Obostrzenia od 28 marca. Polska wraca do normalności, ale zostaną drobne utrudnienia

Od 28 marca w Polsce na kwarantannę nie będą kierowane osoby przyjeżdżające z zagranicy, a także skierowane na test na COVID-19. Od poniedziałku resort zdrowia zrezygnuje również ze stosowania izolacji w przypadku pacjentów z potwierdzonym koronawirusem.

Zmiany w obostrzeniach będą dotyczyły również obowiązku zasłaniania ust i nosa. Maseczki będziemy musieli nosić jedynie w placówkach medycznych. W miejscach tłocznych, a także w sytuacji, kiedy zmagamy się z infekcją, zasłanianie ust i nosa będzie rekomendacją, a nie obowiązkiem.

