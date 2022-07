Koronawirus w Polsce. Wysoki wskaźnik nowych zachorowań

– Mamy ponad 1,6 tys. zakażeń. Procentowe wzrosty, można powiedzieć, są spore w porównaniu do ostatnich tygodni i miesięcy, bo jest to obecnie na granicy 70-80 proc. W liczbach bezwzględnych to nadal – w porównaniu do tego, co przeżywaliśmy w lutym (...) – nie jest aż tak dużo. Dla nas w tej chwili zakażenia nie są aż tak istotne w porównaniu do ważniejszej statystyki – do liczby osób hospitalizowanych – powiedział Wojciech Andrusiewicz w programie „Onet Rano”.

Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia

W raporcie Ministerstwa Zdrowia z wtorku 12 lipca poinformowano o kolejnych 2 035 zakażeniach koronawirusem (w tym odnotowano 315 ponownych zakażeń). Zmarło 5 osób – cztery z nich oprócz COVID-19 zmagały się również z chorobami współistniejącymi. Najwięcej zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim (434 przypadki) i śląskim (257 przypadków).

Co z maseczkami i czwartą dawką szczepionki?

W wywiadzie dla „Wprost” Adam Niedzielski został zapytany, czy będzie rekomendował noszenie maseczek w pomieszczeniach zamkniętych. – Tak, na pewno osobom z grup ryzyka, np. seniorom, rekomenduję, żeby w sklepie, autobusie, pomieszczeniach zamkniętych założyli maseczkę. I to już teraz – powiedział minister zdrowia. Co ze szczepieniem czwartą dawką?

– Najważniejsze jest, żeby pojawiła się szczepionka skuteczna wobec obecnego wariantu wirusa. Producenci już deklarowali, że dostarczą szczepionki dostosowane do wariantu Omikron. Mamy zapewnienie, że szczepionki są skuteczne, ale musi to jeszcze zweryfikować EMA. Decyzja powinna zapaść do końca sierpnia – przekazał Adam Niedzielski.

– Obecnie czwarta dawka (druga przypominająca) jest w Polsce rekomendowana dla osób powyżej 80. roku życia oraz dla osób z zaburzeniami odporności. Jeśli decyzja EMA będzie pozytywna, a dodatkowa dawka przypominająca zalecana dla wszystkich, to będziemy ją rekomendować – kontynuuował minister zdrowia.

Czytaj też:

COVID-22. Dr Grzesiowski alarmuje: Teraz jest pora na masowe testy i maseczki, a nie gdy będziemy liczyć zwłoki