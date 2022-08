Powrócą obostrzenia covidowe? Ważna deklaracja Adama Niedzielskiego

Z raportu opublikowanego przez Ministerstwo Zdrowia wynika, że w ostatnim tygodniu (11-17.08) odnotowano 22 712 (w tym 3737 ponownych) zachorowań na COVID-19. Z kolei w ciągu poprzedniej doby – 16/17 sierpnia – odnotowano rekordową w letniej fali liczbę zakażeń – 7175 w tym 1306 ponownych. Adam Niedzielski tłumaczył, że wynik ten nie jest miarodajnym odbiciem sytuacji epidemicznej. – Według naszych analiz wzrost liczby zakażeń koronawirusem jest konsekwencją ostatnich trzech dni. Mamy kumulację po dłuższym weekendzie – podkreślił minister zdrowia w rozmowie z Polsat News.

Szef MZ dodał, że średnia liczba tygodniowych zachorowań spada i wszystko wskazuje na to, że w zasadzie jesteśmy w apogeum i w przyszłych tygodniach należy się spodziewać kolejnych spadków zachorowań na COVID-19.

Koronawirus. Niedzielski o scenariuszach na jesień

Adam Niedzielski zaznaczył, że z analiz, którymi dysponuje jego resort wynika, że liczba zachorowań na jesieni nie będzie aż tak duża, jak w ubiegłym roku. – Kolejna ewentualna fala zostanie przesunięta w czasie na późniejszy okres. To nie jest tak, że będziemy obserwować eskalację zachorowań we wrześniu czy październiku, tylko raczej będzie przesunięcie w kierunku zimy. Między szczytami kolejnego apogeum jest ok. 20 tygodni – wyjaśnił.

Minister zdrowia zapewnił, że rząd przygotowuje się na różne scenariusze rozwoju pandemii. – W tej chwili scenariusz najtrudniejszy zakłada, że obecna fala nie zaczyna maleć, a później we wrześniu mamy do czynienia z przyśpieszeniem covidowym. W tym scenariuszu będziemy przywracali różne rozwiązania, z którymi mieliśmy do czynienia we wcześniejszych okresach – zapowiedział polityk.

Wróci obowiązek noszenia maseczek?

Pytany o ewentualny powrót obowiązku noszenia maseczek szef resortu zdrowia powiedział, że mógłby on zostać przywrócony w przypadku eskalacji liczby hospitalizacji, pacjentów znajdujących się pod respiratorami, zakażeń i zgonów, jednak obecnie w Polsce nie ma teraz takiej sytuacji.

