Obowiązek noszenia maseczek w tych miejscach przedłużony. Jest rozporządzenie

30 września w życie wejdzie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego. Na jego mocy przedłużono obowiązywanie obecnych regulacji związanych z pandemią koronawirusa.

Konieczne będzie zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa w budynkach, w których jest prowadzona działalność lecznicza i w aptekach. Rozporządzenie opublikowano w Dzienniku Ustaw w czwartek, 29 września.

Pod koniec sierpnia minister zdrowia Adam Niedzielski był pytany o to, czy maseczki w przychodniach i szpitalach „z nami zostaną”. W rozmowie z „Wprost” powiedział, że „maseczki już weszły w nasze życie na stałe”. - Będą nam towarzyszyły, bo Covid pokazał, że choroby zakaźne nie są błahe i lepiej się przed nimi chronić. Kiedyś jak widzieliśmy obywateli Japonii w maseczkach, to wywoływało to u nas życzliwy uśmiech i pytania, po co to robią. A teraz wielu Polaków nosi maseczki w miejscach publicznych – w sklepach, w transporcie zbiorowym - mówił.

Koronawirus w Polsce. Ponad 31 tysięcy zakażeń od 15 września

Od 15 do 21 września w Polsce odnotowano 31 425 zakażeń koronawirusem (w tym 6 457 ponownych). Najwięcej infekcji stwierdzono w województwach mazowieckim (4258), śląskim (2374) i lubelskim (2273).

W ciągu ostatniego tygodnia z powodu COVID-19 zmarło 29 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 64 osoby.

Łączna liczba zakażeń koronawirusem od początku pandemii w Polsce wynosi 6 258 678. Natomiast łączna liczba zgonów wynosi 117 391 osób.

Czytaj też:

Włochy zmieniają obostrzenia. Zapadła kluczowa decyzja