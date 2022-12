Najnowsze dane o koronawirusie w Polsce. W jednym województwie bardzo dużo zakażeń

Ministerstwo Zdrowia przekazało najnowsze dane o koronawirusie w Polsce. Z raportu wynika, że w tygodniu 15-21 grudnia odnotowano 3774 zachorowania na COVID-19, w tym 799 ponownych. Hospitalizacji wymaga obecnie 1234 pacjentów, którzy zachorowali na COVID-19. Najwięcej osób zachorowało w województwie mazowieckim (505) oraz śląskim (444). W pozostałych regionach kraju także odnotowano sporo zachorowań:

dolnośląskie (345)

wielkopolskie (320)

zachodniopomorskie (253)

kujawsko-pomorskie (226)

małopolskie (224)

pomorskie(219)

łódzkie (210)

lubelskie(180)

opolskie (142)

świętokrzyskie (139)

warmińsko-mazurskie (128)

podlaskie (127)

lubuskie (94)

podkarpackie (93)

125 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną

Koronawirus w Polsce. Ile osób zmarło?

Z powodu COVID-19 zmarło 9 osób, a z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 44 osoby. Łącznie do tej pory w naszym kraju odnotowano 6 363 329 przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarło 118 448 osób.

Adam Niedzielski przestrzega: Tendencja się odwróciła

8 grudnia Adam Niedzielski na konferencji prasowej przedstawił najnowsze informacje o rozpowszechnianiu się pandemii COVID-19. – W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z pewnego rodzaju przesileniem. To przesilenie polega na odwróceniu tendencji, bo do tej pory mieliśmy do czynienia z takim systematycznym spadkiem liczby zakażeń, ale również spadkiem liczby hospitalizacji – powiedział minister zdrowia.

Szef Ministerstwa Zdrowia poinformował, że apogeum kolejnej fali pandemii COVID-19 jest prognozowane na koniec stycznia. Adam Niedzielski podkreślił także, jak ważne są szczepienia, które zabezpieczają przed ciężkim przebyciem choroby.

– Dzisiaj chcieliśmy przede wszystkim poinformować o poszerzeniu możliwości szczepień w zakresie COVID-19. Do Polski 5 grudnia dotarły szczepionki przeciwko COVID-19 dla grupy wiekowej od 6 miesięcy do 4 lat. Tych dawek otrzymaliśmy blisko pół miliona i ponieważ schemat szczepienia jest tutaj trójdawkowy to wystarczy na zaszczepienie blisko 168 tys. dzieci – powiedział minister zdrowia. Polityk zaznaczył, że w przypadku większego zapotrzebowania dostawy będą mogły być uzupełnione. – Tutaj schemat szczepienia jest taki, że pierwsza i druga dawka są podawane w odstępie trzech tygodni, a trzecia, ta dodatkowa dawka, jest podawana po ośmiu tygodniach od przyjęcia ostatniej, czyli drugiej dawki – poinformował Adam Niedzielski.

Czytaj też:

Krótkotrwała gorączka bywa bagatelizowana, a może wskazywać poważną chorobęCzytaj też:

Nowe mutacje Omikronu w Europie. Na Bliskim Wschodzie jeszcze inny wirus