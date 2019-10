Spowodowała 1400-letnią zimę, przez nią zginęły mamuty i nieomal ludzie. Nowe odkrycie naukowców

Teoria, która nurtowała naukowców od ponad 12 lat, znalazła właśnie potwierdzenie. 12800 lat temu w Ziemię miała uderzyć asteroida, która wpłynęła na wyginięcie 35 gatunków dużych zwierząt, w tym głównie mamutów i tygrysów szablozębnych. Efekty uderzenia zdziesiątkowały także populacje ludzi.

Obiekt, który uderzył w ziemię, spowodował masowe pożary lasów, przez które niebo zostało zakryte gęstym dymem, który zasłonił dopływ promieni słonecznych. To przełożyło się na okres panowania „zimy pouderzeniowej”. Warunki, które wtedy panowały były podobne do tych z epoki lodowcowej, i trwały około 1400 lat. W połowie 2018 roku NASA ogłosiła odkrycie krateru uderzeniowego, który skrywa się pod lodowcem na Grenlandii. Zdaniem agencji ma on 300 metrów głębokości i ponad 31 km średnicy, czyli więcej niż powierzchnia Paryża. Jest to najmłodszy krater uderzeniowy w historii Ziemi i to właśnie w tym miejscu miała spaść kometa, która zabiła mamuty i nieomal ludzi.

Przełomowe odkrycie