Przez galaktykę z niezwykłą prędkością pędzi gwiazda. Czarna dziura „wykopała” ją z Drogi Mlecznej

Aby lepiej zbadać gwiazdę, astronomowie wykorzystali mierzący 3,9 metra teleskop z Australian National University's Siding Spring Observatory. Wyniki ich prac zostały opublikowane w magazynie „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society” .

„Śledziliśmy drogę tej gwiazdy z powrotem do centrum naszej galaktyki, co było całkiem ekscytujące” – komentował jeden z autorów badania, Gary Da Costa, profesor z ANU Research School of Astronomy and Astrophysics. Astronomów zadziwiła prędkość, z jaką porusza się gwiazda – jest ona blisko 10-krotnie szybsza od większości gwiazd w Drodze Mlecznej, w tym Słońca.