Naukowcy odkryli cukry w meteorytach. To dowód na istnienie życia pozaziemskiego?

Naukowcy poinformowali, że meteoryty, które uderzyły w Ziemię na przestrzeni lat, zawierały cukry proste. To ważne odkrycie, ponieważ związki te mogą służyć do budowy RNA, co z kolei oznacza możliwość powstania życia pozaziemskiego.