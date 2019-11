Eksplozja kapsuły załogowej SpaceX. Kolejne próby odsunięte w czasie

Kolejna próba wytrzymałościowa kapsuły Crew Dragon zakończyła się poważną usterką. Podczas testów ciśnieniowych wspólnego projektu NASA i SpaceX doszło do rozszczelnienia konstrukcji i eksplozji, która wypełniła okolicę gęstą, białą chmurą.

Prototyp

Crew Dragon MK1 to pierwszy etap prac nad prototypem kapsuły, która ma służyć do transportu załóg m.in. na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Firma twierdzi również, że może to być sposób transportu przyszłości, który zastąpi samoloty. W nadchodzących tygodniach maszyna miała przejść kolejny test, który miał polegać na wzniesieniu się na wysokość 20 km. Udane testy tego projektu są jednak przeplatane spektakularnymi niepowodzeniami. Jednym z nich jest domniemana, ale prawie pewna eksplozja, do której miało dojść 20 kwietnia tego roku. „NASA została poinformowana o wyniku testu przeprowadzonego przez SpaceX oraz anomalii, która podczas niego wystąpiła. Będziemy współpracować w celu zapewnienia bezpieczeństwa i kontynuacji naszego programu lotów załogowych” . – napisał wtedy na Twitterze Jim Bridenstine z NASA.

MK3

Szef SpaceX Elon Musk powiedział na twitterze, że ostatnia usterka prawdopodobnie przekreśla dalsze używanie prototypu pierwszej generacji. Musk zapowiedział, że firma wprowadzi do testów wersję MK3, czyli trzecią generację kapsuły. To na niej prowadzone będą dalsze badania.

Projekt i jego opóźnienia skłoniły szefa agencji kosmicznej do osobistej kontroli postępów w pracach nad kapsułą. Na początku października został on zaproszony do siedziby SpaceX. NASA podpisała kontrakt na wykonanie urządzenia z firmą SpaceX oraz Boeingiem. Jest on warty ponad 6,8 mld dolarów. Również z powodu wysokości umowy szef NASA Jim Bridenstine postanowił skontrolować prace i dowiedzieć się, jakie są powody opóźnień. Zaproszenie wystosowane przez Muska wynika z przepychanki słownej, do której doszło między szefami SpaceX i NASA na twitterze. Musk pochwalił się tam postępami w pracach nad jednym z głównych projektów swojej firmy - statkiem Starship, co sprowokowało Bridenstine'a do przypomnienia mu, że projekt tworzony dla NASA ma duże opóźnienie. „Czas pokazać efekty” – skomentował.

