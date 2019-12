Misja HERA. NASA i Europejska Agencja Kosmiczna będą bombardować asteroidy

Europejska Agencja Kosmiczna podpisała umowę z NASA, w ramach której uruchomi misję HERA. Jej zadaniem będzie obserwacja i zbieranie danych z amerykańskiej misji Double Asteroid Redirection Test (DART). Amerykanie mają zamiar bombardować asteroidy zagrażające Ziemi, dzięki czemu możliwa będzie zmiana ich kursu na bezpieczny. Pierwsze satelity wyposażone w ładunki mają zostać dostarczone na orbitę przez rakietę Falcon 9 należącą do SpaceX, w lipcu 2021 roku.

Pierwszym celem uzbrojonych satelitów będzie system asteroid Didymos. W Październiku 2022 roku NASA zbombarduje tam obiekt o nazwie Didymoon, który mierzy około 165 metrów długości i 775 metrów szerokości.

Rola ESA

Obserwacje testowego bombardowania odbędą się za pomocą umieszczonych na ziemi teleskopów. Rolą Europejskie Agencji Kosmicznej jest dostarczenie w okolice testu satelitów, które zbadają i zweryfikują czy misja się powiodła. Misja HERA, do której należeć będzie to zadania, wystartuje w 2023 lub 2024 roku i dobrze w okolice asteroid dwa lata później. Satelity, które wejdą w skład misji to dwa niewielkie sześcienne obiekty, które, jak twierdzi ESA, wylądują na powierzchni asteroidy i wykonają na nim szereg pomiarów i badań. Urządzenia wykona konsorcjum złożone z firm ze Szwecji, Finlandii, Czech i Niemiec oraz przedsiębiorstwa GomSpace z Danii i GMV z Rumunii.

Czytaj także:

NASA odnalazła na Księżycu szczątki. Twierdzi, że to indyjski łazik