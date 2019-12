Dziś nad Polską przeleci „Kosmiczny Pociąg”. Będzie widoczny w całym kraju

Dziś na terenie całego kraju będzie można oglądać niezwykłe zjawisko astronomiczne. Na nocnym niebie pojawi się tak zwany „Kosmiczny pociąg”, który utworzą satelity systemu Starlink. Jest to rój sztucznych satelitów wystrzelonych na orbitę przez firmę SpaceX. W przyszłości ma on dostarczyć bezprzewodowy internet nawet to najbardziej niedostępnych części globu. Do tej pory satelity dostarczono na orbitę Ziemi dwukrotnie. Po raz pierwszy nastąpiło to w maju, druga partia trafiła tam w październiku. Wtedy też, szef SpaceX, opublikował oryginalnego twitta.

„Wysyłam tego tweeta za pośrednictwem satelitów Starlink” – napisał Elon Musk, szef SpaceX. „To działa!” – dodał chwilę później.

Kosmiczny internet

Docelowo na orbicie znaleźć się ma ponad 12 tys. satelitów, które komunikując się ze sobą, stworzą dwie sztuczne konstelacje. Jednak z nich ma się składać z 4409, druga z 7518 satelitów Starlink. SpaceX otrzymała już zgodę Federalnej Komisji Łączności na dostarczenie urządzeń na orbitę Ziemi.

Elon Musk w momencie wysyłania satelitów na orbitę zachowywał dużą ostrożność. Jest duża szansa, że podczas misji „coś pójdzie nie tak” - mówił. Szef SpaceX tłumaczył także, że planowana ilość satelitów pozwoli zapewnić niewielki zasięg internetu. Dopiero wystrzelenie 12 tys. urządzeń pozwoli na obłożenie globu internetu o „umiarkowanym zasięgu”. Nie wiadomo jednak na jakich zasadach firma planuje udostępniać internet. Można się jednak domyślać, że ze względu na koszty produkcji i umieszczenia satelitów na orbicie, firma będzie chciała pobierać opłaty za korzystanie z sieci.

Pod koniec maja Marco Langbroek – holenderski astronom uchwycił niecodzienny widok. Podczas obserwacji nocnego nieba nagrał przelot 60 świeżo umieszczonych na orbicie Ziemi satelitów systemu Starlink. Nagranie uchwyconego zjawiska robi duże wrażenie.

Starlink widoczne z Polski

Polscy miłośnicy kosmosu będą mogli obejrzeć „Kosmiczny pociąg” 30 grudnia około godziny 16.25. Będzie on widoczny przez 13 minut. Dobrze widoczny będzie szczególnie na terenach podmiejskich, a jego dostrzeżenie nie powinno stanowić problemu, gdyż jest bardzo charakterystyczny. Film z poprzedniego przelotu satelitów nad Polską opublikował profil „Z głową w gwiazdach”.

Czytaj także:

„To działa!” Elon Musk przetestował swój kosmiczny internet